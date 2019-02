Participation remarquée du CRT de l’Oriental au Salon des vacances de Bruxelles

La participation du Conseil régional du tourisme (CRT) de l’Oriental à la 61ème édition du Salon des vacances de Bruxelles (7-10 février) a tenu toutes ses promesses, a souligné, dimanche, le président de cet organisme, Youssef Zaki.

«De par le nombre de visiteurs, le succès des rencontres avec les professionnels et les opportunités offertes pour la promotion de cette destination peu connue des touristes, la participation de notre région a été une réussite», s’est félicité M. Zaki dans une déclaration à la MAP.

“Notre présence à cette grand-messe du tourisme au Benelux a été une opportunité à saisir pour expliquer aux visiteurs et aux professionnels les nouvelles offres touristiques de la région”, a-t-il expliqué.

Sur un stand de 60 m2, le CRT et différents opérateurs dans la région de l’Oriental ont eu l’occasion de mettre en exergue le potentiel touristique de la région qui se caractérise par la diversité naturelle, le développement des infrastructures dédiées au secteur et les atouts culturels et historiques, a ajouté le président du CRT qui a assuré que son organisme saisira l’occasion d’autres salons en Europe pour faire la promotion de cette région peu connue des touristes étrangers.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur s’est félicité de la présence du CRT de l’Oriental à ce grand rendez-vous de la promotion touristique en Europe.

Le CRT de l’Oriental a comblé un vide dans ce salon, a affirmé M. Ameur, déplorant l’absence d’organismes de promotion touristiques marocains durant plusieurs années à cette manifestation d’envergure.

L’ambassadeur a souligné dans ce contexte la nécessité pour les opérateurs marocains du secteur et les autres Centres régionaux du Royaume de renforcer leur présence au cours des prochaines éditions de ce salon international.

La participation du CRT de l’Oriental au Salon des vacances de Bruxelles a été l’occasion de rencontres avec les professionnels du secteur, des tour-opérateurs et des agents de voyages.

Le stand de l’Oriental a connu également une bonne affluence des Marocains de Belgique venus prendre connaissance des offres de vacances, des nouveautés du secteur et des opportunités offertes pour cette destination.

Plus de 100.000 visiteurs ont arpenté les allées du Palais des expositions de Bruxelles, lieu d’organisation du Salon, en quête de leurs futures vacances.

L’édition 2019 a mis l’accent sur les nouveautés touristiques réparties sur quatre thèmes, à savoir «Carnaval», «Les 4 éléments : soleil, mer, air et nature», «Enfant, famille, voyage en groupe» et «Travel Tomorrow» ou les développements futurs du secteur du tourisme.