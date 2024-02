Participation marocaine distinguée au Salon ‘’Fruit Logistica’’ de Berlin

Le Maroc a participé à la 31ème édition du Salon ''Fruit Logistica'' de Berlin (07 au 09 février), un rendez-vous annuel d'échange pour les professionnels du marché international de fruits et légumes.



Pour sa 23ème participation à ce salon prestigieux, le Maroc a été représenté par une délégation composée d'une vingtaine de professionnels du secteur des fruits et légumes.

La participation marocaine, organisée par l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (Morocco FoodEx), visait à mettre en avant la diversité, la qualité des fruits et légumes marocains et leur potentiel d’exportation, dans l’objectif de s’ouvrir sur de nouveaux marchés internationaux, rapporte la MAP.



A cette occasion, l'ambassadrice du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, a visité, jeudi, les stands des exposants marocains participant à ce salon, qui ont fait le déplacement à Berlin afin de présenter et promouvoir l’offre marocaine du secteur des fruits et légumes frais.

D’une superficie de 702 m², le pavillon marocain a mis en lumière la richesse de l’offre exportable marocaine, à travers une palette diversifiée de produits agricoles (agrumes, primeurs, fruits rouges, tomates, avocats, grenadine…)



Cette participation a permis aux exportateurs marocains, en plus des opportunités commerciales qu’elle offre, de s’informer sur les nouvelles tendances du marché et les dernières technologies se rapportant au secteur des fruits et légumes.



Après une participation distinguée à la Semaine verte, le Maroc ambitionne à travers l’édition 2024 du Salon ‘’Fruit Logistica’’ de montrer le potentiel d’exportation et la qualité de ses produits compétitifs et à forte valeur ajoutée.



Attirant plus de 63.000 visiteurs professionnels de 140 pays du monde, ce salon est considéré comme ‘’le lieu par excellence’’ de promotion des fruits et légumes frais, sur le marché allemand, en particulier, et les pays d’Europe en général.