Participation du Maroc au Festival du film pour la jeunesse d'Hurghada

Festival Izouran



La deuxième édition du Festival Izouran, une manifestation culturelle et artistique visant la préservation du patrimoine oral amazigh, aura lieu du 18 au 21 octobre prochain au Ksar d'Ait Ben Haddou (province d’Ouarzazate).



Organisé par l’Association We Speak Citizen, le festival invite, à travers une programmation riche et variée, à redécouvrir la culture amazighe et les différents aspects du patrimoine immatériel dans le cadre enchanteur des oasis et kasbahs du site historique d'Ait Ben Haddou.



Le festival connaîtra la participation d'un parterre d'académiciens, d'écrivains et de conteurs du Maroc, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la République du Congo et du Sénégal, indiquent les organisateurs.



Le festival Izouran, ajoute la même source, rend hommage à la poétesse amazighe Mririda Nait Attik, dont les œuvres incarnent les valeurs de liberté, d’attachement à la terre et de nostalgie des racines, soulignant ainsi l’importance de la poésie dans la tradition orale amazighe.



Au menu du festival figurent plusieurs activités dont des conférences axées sur le rôle des formes d’expression artistique contemporaines dans la préservation du patrimoine immatériel africain, des soirées musicales célébrant la musique amazighe, des spectacles de contes et des ateliers artisanaux dans les domaines de la bijouterie, de la broderie, du tatouage et du maquillage traditionnel.



Le programme comprend également des visites guidées au Ksar d'Ait Ben Haddou et à la vallée d’Ounila, en sus d'une rencontre littéraire autour des nouvelles publications du centre culturel et de recherche "la Maison de l’Oralité-Tigmi n Wawal".