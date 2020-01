Participation du Maroc à la 5ème FIKA en tant qu’invité d'honneur

Inaugurée samedi dernier, la 5e édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) se poursuit jusqu’au 10 février prochain au parc des expositions du Cœur de ville de Kaolack, avec la participation du Maroc comme invité d’honneur.

Cette manifestation est initiée sous le thème "Le marché communautaire de la CEDEAO, enjeux et perspectives".

Huit sociétés marocaines prennent part à cet évènement. Le pavillon du Royaume, qui s’étend sur une superficie de 150 m², fait la part belle au potentiel marocain (export/investissement) représenté par différents secteurs d’activité, notamment l'agroalimentaire, le cosmétique, les énergies renouvelables, la logistique et l'eau et assainissement, rapporte la MAP.

La participation marocaine à cet évènement, organisé par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations "AMDIE" s’articule autour de trois volets, en l’occurrence un forum sur le thème "Le Maroc: un hub régional stratégique du commerce pour l'Afrique", une exposition marocaine et des rencontres B to G entre les participants marocains et des représentants du gouvernement du Sénégal et des hommes d’affaires sénégalais.

Intervenant lors du forum organisé dans le cadre de la Journée du Maroc, la ministre sénégalaise du Commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, a tenu à exprimer "au nom du président Macky Sall et de l’ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais sa profonde reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain".

Elle a mis en relief, dans ce sens, l’excellence des relations séculaires d’amitié et de fraternité qui ont toujours existé entre le Maroc et le Sénégal, relevant que la FIKA se veut une occasion idoine afin de s’imprégner de la culture et de l’esprit d’entrepreneuriat marocains.

Le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l’Ouest, a-t-elle fait observer, notant qu’il urge de tirer profit de l’expérience cumulée par le Royaume afin de bien se positionner dans le commerce africain et international, grâce notamment aux accords de libre-échange signés par le Maroc avec les Etats-Unis, l’Union européenne ou la Turquie.

L’investissement marocain au Sénégal revêt une importance cruciale dans la perspective de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergeant (PSE) et la conquête du marché continental, a-t-elle enchaîné.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Barrada, a indiqué que le Maroc et le Sénégal ont toujours eu des relations interactives et multiformes, lesquelles ont été entretenues également au-delà du Sénégal avec l’espace ouest-africain.

"Depuis l’avènement de SM le Roi Mohammed VI, la dimension économique occupe progressivement un espace de plus en plus dynamique dans les rapports Maroc-Sénégal, ainsi qu’avec l’ensemble des pays africains frères", a-t-il dit, ajoutant que la "doctrine de la politique africaine du Royaume est sous-tendue prioritairement par le concept de la coopération Sud-Sud, coopération ouverte au partage d’expertise et de la solidarité pour un développement durable à visage humain, au service de l’épanouissement du citoyen africain".