Le Parti travailliste britannique a tenu son Congrès annuel dans la ville de Liverpool, au nord de la GrandeBretagne, entre le 9 et le 11 octobre 2023. Mandaté par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, et en coordination avec l’équipe chargée des relations extérieures du parti, l’USFP était représenté dans cet événement par Saadia Bensahili, membre du Bureau politique du parti, et Lina El-Baz, qui représente l’USFP au Royaume-Uni. Pour le Parti travailliste britannique, ce Congrès intervient à un moment politique marqué par des défis et des enjeux économiques, politiques et sociaux majeurs, internes et externes, en particulier après le Brexit et ses conséquences, ainsi que dans le cadre des préparatifs de ce parti aux prochaines élections de 2024 et à son ambition d’accéder à nouveau à la primature. Le Congrès a réuni 20.000 participants venus de 60 pays, et la séance d'ouverture a été caractérisée par la présence des délégations des partis invités, des ambassadeurs, des personnalités éminentes du domaine diplomatique et du secteur privé, ainsi que des élus et des maires des villes affiliés au Parti travailliste. La séance d’ouverture a été tenue lundi 9 octobre et marquée par le discours du secrétaire général du parti, dans lequel il a souligné l’importance du Congrès sur les plans organisationnel, politique et électoral. A rappeler que la participation de l’USFP à cet événement se veut une affirmation de l'importance que le parti attache à ses relations avec les partissocialistes européens et à son interaction avec son environnement et les changements qui s'y produisent de même qu’avec la réalité des partis ayant une vision politique et sociale commune. Ainsi, l’USFP, outre sa position importante sur la scène politique nationale et notamment dans l'opposition, représente l'un des piliers fondamentaux de l'orientation sociale-démocrate au sein des organisations internationales ayant cette orientation (l'Internationale Socialiste, l’Alliance progressiste) grâce à sa forte représentation et à ses rôles efficaces dans l’édification d’une société de modernité, de justice sociale, d’égalité et de solidarité aux niveaux national et mondial. C’est une tâche qui nécessite le partage d’expériences politiques. Ce genre d’événement constitue une occasion importante d’échanger desidées et d’affermir les relations avec les partis et mouvements progressistes dans le monde. La délégation ittihadie a tenu à plaider pour la cause nationale dans les réunions, séminaires et forums programmés par le Parti travailliste au profit des partis amis invités. Elle a pu délibérer avec les dirigeants de partis, notamment des maires, des parlementaires et des membres du Cabinet fantôme, sur les questions liées aux femmes et à l'égalité, aux affaires et aux investissements, aux relations internationales, à la jeunesse, au développement et aux énergies renouvelables