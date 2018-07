Partenariat entre Barid Al-Maghrib et l’ONIGT

Une convention de partenariat relative aux services de la certification électronique via la solution BarideSign a été signée mardi à Rabat, entre le Groupe Barid Al-Maghrib et l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes (ONIGT).

Selon un communiqué conjoint des deux institutions, cette convention fixe les modalités et les conditions selon lesquelles le Groupe Barid Al-Maghrib va fournir des services de certification électronique aux membres de l’ONIGT, rapporte la MAP.

Les services en ligne seront opérationnels le jour même de la signature et comprendront notamment un accès au cadastre, à la conservation foncière et à la soumission électronique aux appels d’offres, précise le communiqué. "Ce partenariat va permettre à l’Ordre de poursuivre le développement des valeurs de qualité et de performance auprès de la profession d’ingénieur géomètre-topographe et de mieux répondre aux attentes par l’adoption de plus en plus élargie des technologies digitales", a déclaré le président de l'ONIGT, Khalid Yousfi, cité dans le communiqué.

Ledit partenariat va aussi "contribuer à lutter contre l’exercice illégal de la profession", a ajouté M. Yousfi.

Pour sa part, le directeur général de Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi a fait savoir que son groupe "mène depuis plusieurs années une démarche stratégique dans le domaine des échanges dématérialisés". En 2011, il a obtenu l’agrément de l’Etat en tant que premier opérateur de certification électronique pour les échanges dématérialisés, a rappelé M.Touimi.

Depuis cette date, Barid Al-Maghrib a "délivré des certificats électroniques à plusieurs donneurs d’ordre opérant dans des domaines diversifiés tels que les télé-déclarations administratives, les télé-procédures, les applications de banque en ligne et la soumission électronique aux appels d’offre", a-t-il poursuivi. Barid Al- Maghrib est un prestataire de service de certification électronique au Maroc. Ces certificats Barid e-Sign offrent aux administrations, professionnels, entreprises et citoyens l’opportunité de donner une valeur probante à leurs échanges électroniques, et ce conformément à la loi 53-05 relative aux échanges électroniques de données juridiques.

L'ONIGT est une institution gouvernementale créée par la loi 30-93. Elle règlemente et gère l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre-topographe au Maroc. Dans ce cadre, elle est chargée de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, tout en veillant à la mise à niveau de la profession à travers l’organisation de sessions de formation continue et de manifestations scientifiques et professionnelles.