Partenariat USFP-Centre de recherche Tarda

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a signé un accord de partenariat avec le Centre de recherche sur la participation et la communication politiques dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances.



Cet accord-cadre a été signé mercredi 3 février entre l’USFP et le Centre de recherche Tadra au siège central du parti à Rabat.



Il concerne le renforcement de la participation et de la communication politiques lors des prochaines élections dans notre pays.