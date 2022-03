Partech Shaker et Lastart-upFactory s’unissent pour créer des ponts d’innovation entre l’Europe et l’Afrique

Deux acteurs majeurs de l’accélération des start-up, Partech Shaker et LaStartupFactory, annoncent avoir conclu un partenariat dans le cadre du programme Chapter54 lancé par Partech Shaker.



Chapter54 vise à créer des «ponts d’innovation» entre l’Europe et l’Afrique via l’accompagnement des meilleures scaleups (start-up en phase de croissance forte à l’international) européennes cherchant à se développer sur le marché africain.



Vincent Previ, directeur de Chapter54, déclare: «Nous avons décidé de travailler avec LaStartupFactory car elle propose plusieurs atouts à nos scaleups : au-delà d’un très bel espace d’accélération à Casablanca, c’est surtout sa connaissance fine de l’écosystème des start-up, son expérience cumulée à travers les multitudes de programmes d’appui déjà réalisés et surtout les nombreuses opportunités de networking à travers son réseau de corporates au Maroc et en Afrique qui seront des atouts décisifs pour nos scaleups» .



Mehdi Alaoui, directeur de LaStartupFactory, poursuit : «En tant que hub d’innovation qui crée des ponts entre les startups installées au Maroc et notre cher continent, nous sommes ravis de ce partenariat avec Partech Shaker et nous sommes prêts à accueillir leurs scaleups européennes pour les orienter dans leur développement en Afrique. Nous comptons aussi organiser plusieurs événements et rencontres entre elles et notre écosystème pour bénéficier de leur retour d’expérience en matière de mise à l’échelle de solutions technologiques innovantes».