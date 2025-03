Panel à Rabat sur le rôle de la jeunesse dans l’avenir du secteur de l’eau

Un panel de discussion sous le thème: "Le rôle de la jeunesse dans la transition vers un avenir intelligent et résilient du secteur de l’eau" sera co-organisé, vendredi à Rabat, par le ministère de l’Equipement et de l’Eau et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation



Initié à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Coopération allemande au développement mise en œuvre par la GIZ, le Centre 4C Maroc et l’ambassade de Belgique à Rabat, cet évènement rassemblera de hauts responsables marocains, des partenaires nationaux et internationaux, des experts, des établissements universitaires, des étudiants, des chercheurs, ainsi que des acteurs de la société civile, indique un communiqué conjoint des organisateurs.



Cette rencontre vise principalement à communiquer sur les défis de la gestion de l’eau dans un contexte de changement climatique et à inspirer l'action et l’adhésion du grand public pour promouvoir des initiatives et des solutions durables qui contribuent à renforcer la résilience du secteur de l’eau et de la population face aux impacts du changement climatique, en mettant particulièrement l’accent sur les jeunes.



Selon les organisateurs, l’évènement ambitionne de valoriser la contribution de la jeunesse à cette résilience en faisant appel à l’innovation, à la créativité et aux nouvelles technologies.

"Nos jeunes, de plus en plus connectés et représentant une source intarissable de créativité et de nouvelles idées, peuvent constituer les vecteurs d’un changement positif en faveur de l’innovation dans ce secteur vital", souligne le communiqué.



A cet effet, un concours national ciblant les étudiants et jeunes chercheurs porteurs d’idées a été organisé par le ministère de l’Equipement et de l’Eau et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Par ailleurs, une cérémonie de remise des prix d’encouragement sera organisée lors de cet évènement pour récompenser les étudiants et jeunes chercheurs ayant présenté les meilleures idées ou projets innovants et/ou qui utilisent les nouvelles technologies en faveur de la résilience du secteur de l’eau.



A rappeler que le Maroc, à l’instar de nombreux pays, en particulier ceux de la région méditerranéenne, subit de plein fouet les effets du changement climatique qui accentuent d’année en année la vulnérabilité des ressources hydriques du pays et affectent leur disponibilité.



Face à cette situation, le Royaume s'engage à promouvoir des stratégies et des solutions innovantes et à encourager le recours à l’innovation et aux nouvelles technologies pour garantir sa sécurité hydrique et alimentaire tout en assurant une transition vers un avenir intelligent et résilient du secteur de l’eau.