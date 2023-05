Paliers magnétiques: Le suédois SKF investit 4,9 millions de dollars au Maroc

SKF, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique, a annoncé, lundi, un investissement de 4,9 millions de dollars destiné à la construction d'un site de fabrication à Tanger au Maroc.



"Le nouveau site démarrera ses activités au cours du deuxième trimestre et, une fois pleinement opérationnel, contribuera à répondre à la demande croissante de roulements magnétiques utilisés dans les turbomachines et d'autres applications à grande vitesse, telles que la liquéfaction de l'hydrogène et les compresseurs industriels sans huile", précise SKF dans un communiqué publié sur son site officiel.



De l'avis de Thomas Fröst, président de "Independent & Emerging Business" à SKF, les paliers magnétiques jouent un rôle clé dans les segments énergétiques traditionnels depuis de nombreuses années.



"Cette technologie jouant désormais un rôle central dans les industries vertes, nous devons nous assurer de pouvoir conserver notre position de leader en termes de développement technique et de service client", a relevé le responsable, cité par le communiqué, notant que le nouveau site au Maroc est "une étape importante dans cette direction".



Les paliers magnétiques sont l'un des domaines de croissance technologique de SKF, qui fabrique et fournit des roulements, des joints, des systèmes de lubrification ainsi que des produits de maintenance et des produits mécatroniques.



La société emploie 44.000 personnes dans 108 unités de fabrication et possède le plus grand réseau de distributeurs industriels du secteur, avec 17.000 emplacements de distributeurs dans 130 pays.