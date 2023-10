PLF-2024. AMDIE : Le budget prévu à 640 MDH en 2024

Le budget total de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) s'élèverait à 640 millions de dirhams (MDH) en 2024, à 545 MDH en 2025 et à 560 MDH en 2026, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le PLF-2024.



Le budget total de l'AMDIE au titre de 2023 s'est élevé à 488 MDH, dont 380 MDH pour le budget d'exploitation et 108 MDH pour le budget d'investissement, devant être réalisés, selon les prévisions de clôture, respectivement, à 90% et à 80%, indique le rapport.



Pour la période 2024-2026, l'Agence prévoit la réalisation pour chaque année, de plus de 200 actions et manifestations, précise la même source.



Pour développer sa notoriété et renforcer sa présence auprès des investisseurs internationaux, l'AMDIE entreprend des actions de promotion et de communication pour faire connaître les opportunités d'investissement et l'offre à l'export du Maroc et attirer les prospects potentiels en vue de leur implantation dans le Maroc, lit-on dans le rapport, ajoutant que l’année 2022 a connu une nouvelle approche plus qualitative, efficiente et orientée résultat.



Le nombre d'actions commerciales (manifestations) réalisées par l'AMDIE en 2022 s’élève à 169 actions. Le montant total des crédits budgétaires au titre de 2022 s'élève a 862 MDH, réparti entre 545 MDH pour le budget d'exploitation et 317 MDH pour l'investissement. Ces budgets ont été réalisés, respectivement, à hauteur de 44% et 9%.