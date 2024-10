Ouverture du 16ème Forum méditerranéen des femmes chefs d'entreprise à Tanger

Les travaux de la 16ème édition du Forum méditerranéen des femmes chefs d'entreprise (MEDAWOMEN) se sont ouverts, jeudi à Tanger, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cet événement, organisé par l’Association d’organisations de femmes d’affaires méditerranéennes (AFAEMME), en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), l'Association des femmes cheffes d'entreprise du Maroc de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AFEM-TTA), l'Association des Chambres de commerce et d'industrie méditerranéennes (ASCAME), la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence et d'autres partenaires, est placé sous le thème "De la Méditerranée au monde, leadership féminin sans frontières".



Ce forum a pour objectif de rassembler des entreprises dirigées par des femmes des pays méditerranéens, ainsi que de représentants des institutions gouvernementales, d’acteurs économiques, de décideurs, d'institutions financières, d'organisations de la société civile actives dans le domaine économique, d'universitaires et de personnes intéressées par les questions de développement dans la région méditerranéenne, afin de promouvoir l'échange d'expériences en matière d’entrepreneuriat féminin dans la région, rapporte la MAP.



S'exprimant à cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l'inclusion sociale et de la famille, Aouatif Hayar, s'est félicitée de la tenue de ce grand événement à Tanger, carrefour des civilisations et des cultures, mettant l'accent sur la thématique de cette édition, qui revêt une importance capitale en matière de promotion des droits des femmes, de renforcement de leur autonomisation économique et de soutien à leurs initiatives entrepreneuriales.



Mme Hayar a, à cet égard, passé en revue les acquis majeurs réalisés par la femme marocaine au cours des vingt dernières années, en particulier ceux liés au renforcement de son autonomisation et son accès aux postes de décision, affirmant que l'autonomisation et le renforcement du leadership des femmes sont au cœur du programme gouvernemental, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion de la situation de la femme.



Elle a, dans ce cadre, mis en avant les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi, dans le domaine de la promotion des droits de la femme, consacrés par la Constitution de 2011, passant en revue les différentes réformes entreprises par le Royaume qui ont permis de promouvoir le statut de la femme, et de renforcer son autonomisation et sa participation active à la vie politique, économique et sociale du pays. La ministre a, dans ce sens, fait état de la création de la Commission nationale pour l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme, qui a pour objectif de déployer une stratégie "juste et inclusive" avec la participation du gouvernement, du secteur privé et des instances élues dans les différentes régions du Royaume.



Pour sa part, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afailal, a souligné que ce forum offre une plateforme pour discuter des défis auxquels sont confrontées les entreprises dirigées par des femmes, ainsi que pour explorer les perspectives de développement et de coopération dans le cadre de partenariats économiques entre les secteurs public et privé, relevant que cette édition vient consolider les efforts visant à renforcer la position des femmes dans le domaine économique et à créer un environnement propice au soutien des projets féminins, en favorisant l'innovation, l'économie numérique et le développement durable.



"Nous sommes fiers que notre pays soit engagé avec une forte détermination et une vision claire, sur la voie du renforcement du rôle des femmes dans les différents domaines de développement, à travers plusieurs mesures qui ont contribué grandement à consolider la position de la femme en tant qu'acteur principal sur le plan économique", a-t-il enchaîné, notant que cet événement s'assigne pour objectifs de renforcer le partage des expériences méditerranéennes dans le domaine de promotion de l’entreprise féminine, de promouvoir le leadership féminin et de développer le networking.



De son côté, la présidente de l'AFEM-TTA, Chaibia Balbzioui Alaoui, s'est dite fière de la tenue de ce forum économique, pour la première fois, au Maroc, et plus précisément dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, précisant que cet événement se veut l'occasion de débattre des évolutions économiques actuelles, notamment en matière de transformation numérique et d'économie verte, que les entreprises sont désormais tenues de prendre en compte.



Mme Balbzioui a, en outre, fait savoir que le forum permettra de mettre en avant les expériences pionnières des femmes entrepreneures marocaines et de rapprocher davantage les participants des réalisations engrangées par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans différents domaines, notamment en matière de promotion des droits de la femme et de son autonomisation.



Quant au président de l'ASCAME, Ahmed El Wakil, il a indiqué que ce forum a pour objectif de soutenir les femmes entrepreneures en Méditerranée, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, affirmant que la promotion de l'entrepreneuriat féminin est essentielle pour renforcer le développement économique et la croissance dans tous les domaines.



La présidente de l'AFAEMME, Maria Helena De Felipe, a relevé, pour sa part, que les politiques visant à soutenir l'entrepreneuriat féminin en Méditerranée doivent être renforcées, notant que les associations des femmes entrepreneures peuvent contribuer à promouvoir l'accès des femmes aux postes de décision et à renforcer leur autonomisation économique.



Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du vice-président du Conseil régional, du maire de Tanger, du directeur général du Centre régional d'investissement (CRI) et de nombreux responsables et représentants des départements ministériels, des chambres professionnelles et d'organisations nationales et internationales actives dans le domaine économique.



Au programme de cet événement de deux jours figurent des sessions sous les thèmes "Les femmes à l'ère numérique: Faire avancer les affaires", "Femmes entrepreneures au Maroc– AFEM et partenaires" et "Réalisations méditerranéennes en matière de valorisation de la cosmétique artisanale et industrielle", ainsi que des rencontres B2B.



Ce forum représente également une opportunité précieuse pour découvrir et explorer les particularités culturelles, civilisationnelles et économiques qui distinguent le Maroc au sein de l'espace méditerranéen, à travers une série d'activités parallèles qui accompagneront l'événement.