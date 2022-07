Ouverture de la 1ère édition du Salon “Pain Expo Bladi” à Marrakech

La 1ère édition du Salon national des technologies et produits Bios pour la boulangerie et la confiserie "Pain Expo Bladi" a ouvert ses portes, vendredi à Marrakech, autour du thème "L’ère de l’excellence et de la création", avec la participation de 11 coopératives.



Organisé par une société spécialisée dans le secteur touristique, ce salon visait à proposer les dernières nouveautés sur les matières premières, de base semi-finis et de la farine, les emballages, les objets et machines pour la fabrication du pain.



Le salon a mis les professionnels en relation avec les coopératives nationales pour valoriser les produits innovants et créateurs de ces dernières. Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, la directrice de ce salon, Lobna Bahadi, a relevé que les secteurs de la décoration, design, artisanat, gastronomie et arts de la table et du bien-être sont des activités économiques de première importance pour le Maroc, faisant savoir que ce salon a offert l’opportunité aux exposants de développer leurs réseau au Maroc, de présenter leur produits et services et de faciliter les échanges entre créateurs, prestataires et distributeurs.



Les coopératives qui ont participé à ce salon sont spécialisées dans la production du miel, des dattes, le couscous et la farine sous toutes ses formes, en plus des produits de vannerie et plantes médicinales, a-t-elle poursuivi. Ce salon a été donc une véritable plateforme de rencontres professionnelles, tout en permettant aux participants de prendre connaissance des tendances du marché national basées sur 6 thèmes, à savoir : "la gastronomie", "le design", "le bien-être", "la maison", "la décoration" et "le loisir".



Au programme de ce salon figuraient également des ateliers dédiés à la formation, à la recherche et à l’innovation.