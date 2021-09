Ouverture d' une enquête à l'encontre de deux policiers

La Brigade nationale de la police judiciaire a ouvert, vendredi soir, une enquête sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les actes criminels reprochés à deux policiers (officier de paix et inspecteur de police) relevant de la préfecture de police de Kénitra, pour leur implication présumée dans une affaire de corruption et d'extorsion.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux policiers qui font l'objet d'enquête seraient impliqués dans une affaire d'extorsion d'une somme d'argent à l'encontre d'un individu qui s'activait dans la commercialisation d'alcool sans autorisation, sous prétexte de ne pas exécuter une tâche relevant de leurs fonctions, dont la saisie des marchandises en sa possession, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Les deux policiers ont été mis en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par la brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les actes criminels reprochés aux deux mis en cause, souligne le communiqué, ajoutant qu'une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de la victime de l'acte d'extorsion pour son implication présumée dans la commercialisation sans autorisation de boissons alcoolisées.