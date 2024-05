Ouverture à Dallas du 16ème sommet des affaires USA-Afrique avec la participation du Maroc

Promouvoir des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre les deux rives de l’Atlantique (FENETRE)



Les travaux de la 16ème édition du Sommet des affaires USA-Afrique ont débuté, mardi à Dallas au Texas (Sud), avec la participation du Maroc représenté par une délégation de haut niveau conduite par le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.



La délégation marocaine à cet événement est composée notamment de l'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, du directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, de la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, et du directeur général de Casablanca Finance City, Said Ibrahimi.



Initié par le Corporate Council on Africa (CCA) sous le thème “USA-Afrique: un partenariat pour un succès durable”, le sommet réunit plus de 1.500 participants dont des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des opérateurs économiques des secteurs public et privé américains et africains, outre des investisseurs institutionnels et internationaux avec pour objectif de promouvoir des partenariats durables et mutuellement bénéfiques entre les deux rives de l’Atlantique, rapporte la MAP.



A l’occasion de ce sommet, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques participera notamment à une table ronde de haut niveau, co-organisée par Africa 50.



Placé sous le thème “African Infrastructure Investment: Impacts and Returns”, cet événement est dédié au partage d’expériences sur les moyens de financer plus efficacement les infrastructures en Afrique.



Par ailleurs, l'AMDIE organisera, dans le cadre du Sommet, l’événement phare “Invest in Morocco” sous le thème “Friendshoring to Strengthen Value Chains with Africa: Morocco Example”. Cette session, qui verra la participation notamment de l’Office national des hydrocarbures et des mines et de Casablanca Finance City, mettra en valeur les atouts du Maroc en tant que hub stratégique pour l'investissement en Afrique dans les secteurs clés tels que l'automobile, l'aéronautique, les énergies et le digital.



Le Sommet des affaires USA-Afrique a marqué également le début de la tournée américaine du roadshow international visant à promouvoir la destination Maroc en tant que plateforme privilégiée pour les investissements internationaux.



Organisé jusqu’au 14 mai par l’AMDIE en partenariat avec l’ambassade du Royaume aux Etats-Unis, le roadshow fera escale également à Austin, San Francisco et Seattle. Selon le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, cet événement se veut l’occasion de promouvoir les atouts du Maroc auprès des leaders américains dans les secteurs des nouvelles technologies, de la mobilité électrique, des énergies renouvelables et de l’aéronautique.



Initié également en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis à Rabat, le roadshow vise en outre à promouvoir la marque “Morocco Now” auprès des investisseurs et opérateurs aux Etats-Unis, "un pays prioritaire pour le Royaume".



Dans le cadre du roadshow, des rencontres sont prévues avec des décideurs et des chefs d'entreprise américains, de même que des visites de sites industriels et une rencontre avec la diaspora marocaine établie à San Francisco.