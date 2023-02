Oukaïmeden ou quand la neige opère son retour tant attendu

Situé au coeur des montagnes du Haut Atlas dans la province d'Al Haouz, Oukaïmeden vient de se métamorphoser, ces derniers jours, en recevant, après une longue attente, des chutes conséquentes de neige, à même de conférer à ce site toute sa splendeur et lui permettre de renouer de nouveau avec sa dynamique touristique habituelle.



Après une période d'aridité et de sécheresse en raison de changements climatiques peu cléments, Oukaïmeden se trouvant à quelque 2.275 m d'altitude, a commencé à recevoir ses visiteurs parmi les mordus du ski alpin et autres activités de montagne qui s'offrent aux non fanas du sport de glisse. Des chutes de neige arrivées à temps et qui ne cessent de susciter, depuis, joie et grand bonheur aussi bien chez les visiteurs que les autochtones.



Au-delà de son rôle majeur dans la pérennisation et la promotion de l'activité au niveau de ce site, les chutes de neige ont eu pour effet de nourrir l'espoir chez les habitants de cette zone qui aspirent à une saison meilleure et ce, sans compter l'effet positif engendré sur les ressources en eau et l'alimentation des nappes phréatiques au niveau de la région.



Justement, Oukaïmeden revêt une importance économique et écologique considérable et ce, malgré la problématique de la saisonnalité de sa station de ski souvent variable, généralement entre mi-décembre à mi-avril, en ce sens, que ce site contribue pleinement à la diversification de l'offre touristique locale, garantissant, sans nul conteste, dépaysement, distraction, ressourcement et renouement avec une nature si généreuse.



D'un point de vue historique, le site d'Oukaïmeden, considéré comme étant la plus haute station de ski d'Afrique du Nord et la plus pourvue du Royaume, a une valeur archéologique indéniable, notamment avec la présence de gravures rupestres datant d'environ 2.100 ans avant J-C.



Quant au domaine skiable de ce site, bien que considéré comme "modeste" avec près de 300 ha, il demeure l'un des plus importants en raison de sa dimension internationale confirmée avec l'accueil, chaque année, de skieurs issus du monde entier.



A force qu'on avance le long de la route serpentant les collines et les montagnes de l'Atlas, en direction du site féerique d'Oukaïmeden, le visiteur se retrouve vite accueilli par une nature splendide offrant généreusement une variété de paysages merveilleux, mêlant, en toute subtilité, senteurs et couleurs : entre l'ocre des terres et des villages en pisé, le gris des rochers et des pierres, le vert des arbres et des vergers, et le bleu d'un ciel complètement dégagé.



Une belle escapade qui se poursuivra, pour un bon moment, au coeur d'un site vêtu de ses plus beaux manteaux de neige. Tous les ingrédients réunis pour offrir aux hôtes, une toile "naturelle" de toute beauté, illustrant ce Maroc profond dans toute son authenticité et sa magie.



A travers des petits villages perchés au pied des montagnes et parfois jouxtant la chaussée, comme pour faire partie intégrante de ce beau paysage, de petites fumées se dégagent des cheminées des maisonnettes, laissant deviner les différents mets et plats préparés, chaque beau matin, à base de produits du terroir, notamment dans une zone très réputée par la générosité et la simplicité de ses gens.



Non loin, ce sont des habitants et des enfants amassés, en petits groupes, aux abords de la chaussée et par zone traversée, un sourire profond et spontané plein le visage et avec des gestes érigés en "automatisme", ne cessent de saluer les passants, leur souhaitant la "bienvenue" dans la région.



Arrivé à Oukaïmeden, des cafés et restaurants traditionnels offrant une vue prenante sur les montagnes enneigées et le domaine skiable, se dressent en série, proposant à ses clients petits déjeuners riches et copieux, avec au menu un bon thé à base de plantes aromatiques de la montagne, un pain d'orge cuit à la traditionnelle et servi avec un assortiment d'huile d'olive, de miel, de beurre et d'oeufs fermiers.

Dans ces restaurants, on peut aussi goûter des tajines "faits maison", à base de viandes de chevron ou opter pour un assortiment de grillades sur feu de bois.



Au niveau du domaine skiable, des moniteurs de ski ne cessent de proposer leurs prestations, comme les loueurs d'équipements de ski et les marchands ambulants qui font des "va-et-vient" à la recherche de clients potentiels.



Sur un autre registre, il convient de noter que les autorités locales, en coordination, notamment, avec la Gendarmerie Royale, les Forces auxiliaires et les services de la commune ne lésinent guère sur les moyens pour préserver la sécurité et garantir le bien-être des visiteurs de la station de Ski d'Oukaïmeden, de manière à ce que leur séjour soit des plus agréables.



Au micro de M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, Ait Lhaj Ali, moniteur de ski, a mis l'accent sur la vocation internationale de la station de Ski d'Oukaïmeden qui, a-t-il dit, accueille des visiteurs en provenance des quatre coins du monde, avec un engouement remarquable surtout durant les week-ends et les vacances.



Dans la foulée, il a mis en avant les efforts inlassables menés par les autorités locales pour une meilleure organisation de la station, faisant part de la grande joie des habitants locaux suite aux dernières chutes de neige, à même de leur permettre de mener à bien leurs activités et ce, au-delà de leur impact positif sur les réserves en eau.



Même son de cloche chez Mohamed Oualahcen, natif de la région et pour qui, la station de Ski d'Oukaïmeden revêt une importance économique et écologique considérable, notant que ce site situé dans une zone géographique stratégique, compte un patrimoine riche et varié.



Après avoir mis en relief la dynamique économique enclenchée par ses dernières chutes de neige, il a adressé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les habitants des zones montagneuses et rurales, notamment en cette période de froid glacial.



Mohamed Ramach, l'un des visiteurs de la station de Ski d'Oukaïmeden, a, quant à lui, dit toute sa joie et son bonheur de se retrouver dans ce site touristique des plus attractifs, louant au passage les efforts déployés en termes de propreté et d'organisation de ladite station.



En attendant d'accueillir les travaux de sa restructuration dans le cadre d'un projet d'envergure national destiné, in fine, à renforcer davantage son attractivité et à créer "un label reconnu à l'international", la station de Ski d'Oukaïmeden continue de servir de patrimoine naturel et de site parmi les plus attrayants, notamment en hiver pour des visiteurs venus du Maroc comme d'ailleurs.



D'un investissement global estimé à 230 millions de DH, ce projet devra permettre à cette station d’offrir des prestations de qualité, de renforcer sa capacité d’accueil et d’offrir des activités riches et diversifiées, à même de mettre un terme à la problématique de sa saisonnalité.



Il contribuera, en outre, à promouvoir les potentialités de la montagne et son environnement immédiat, à créer un produit distingué et à fort rayonnement, ainsi qu’une richesse et une dynamique soutenue dans les zones limitrophes au Mont Oukaïmeden, outre la sensibilisation sur l’importance de la pratique sportive.



Par : Samir Lotfy (MAP)