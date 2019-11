Oujda accueille le 8ème Salon national de l'économie sociale et solidaire

La 8ème édition du Salon national de l’économie sociale et solidaire aura lieu du 9 au 18 novembre courant, sous le thème «L’Economie sociale et solidaire : Initiatives renouvelables et opportunités prometteuses».

Cette édition est organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, en collaboration avec les partenaires et les acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Cette exposition a pour objectifs notamment la promotion des potentialités et des perspectives prometteuses du secteur de l’ESS, comme levier important, créateur d’emploi et l’amélioration des revenus de ses acteurs, ainsi que le soutien à la dynamique convergente de ses différentes composantes, à travers la commercialisation des produits et services et la mise en valeur des compétences innovatrices et les domaines pouvant être développés, indique un communiqué du ministère.

Cette manifestation à caractère économique, ajoute la même source, est également une opportunité pour renforcer et développer la coopération entre les différents partenaires et intervenants, comme parties prenantes pour le renforcement et le développement de la rentabilité économique et la mise à niveau de la gestion de ses diverses institutions, à travers l’organisation de journées d’études, de séminaires et d’ateliers de formation.

Encadrées par des experts, des chercheurs et des spécialistes dans le domaine de l'économie sociale et solidaire au niveau national et international, ces rencontres et activités programmées seront axées autour de thèmes relatifs au financement, à la qualité et la digitalisation, au cadre juridique et à la mise en œuvre territoriale de l’économie de proximité, rapporte la MAP.

Le Salon, fait savoir le communiqué, sera érigé sur une superficie totale de 18.000 m², avec la participation d’environ 700 exposants et exposantes des différentes régions et provinces du Royaume, et de pays frères et amis, à savoir la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Mali, le Togo, la France, l’Espagne, la Belgique, le Canada, la Colombie, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman et la Syrie.

Cet événement prévoit aussi le flux de 300.000 visiteurs : des citoyens marocains, des touristes étrangers, des chercheurs, des experts, des professeurs conférenciers, des étudiants et des personnes intéressées par le secteur de l’économie sociale et solidaire au niveau régional, national et international.

En parallèle, cette manifestation économique et sociale nationale sera marquée par une animation artistique et des visites solidaires entre régions participantes, dont l’objectif est de découvrir les produits exposés et d’échanger autour des expériences et des compétences afin de stimuler la coopération, la complémentarité et la convergence entre les différents acteurs.