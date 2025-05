Oujda: Baisse de 0,3% de l’IPC en mars dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville d'Oujda a baissé de 0,4% en mars dernier par rapport au mois précédent.



Selon une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de l’Oriental, cette variation s'explique par la diminution de 0,8% de l’indice des prix des produits alimentaires et de la hausse de l’indice des prix des produits non alimentaires de 0,2%.



Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre février et mars 2025 concernent principalement le "Lait, fromage et œufs" avec 4,2%, les "Viandes" avec 2,4%, les "Huiles et graisses" avec 1,4%, les "Poissons et Fruits de mer" avec 0,9% et le "Pain et céréales" avec 0,2%, précise la même source, notant que les prix des "Légumes" ont, en revanche, augmenté de 2,6%, tandis que ceux des "Fruits" ont enregistré une hausse de 0,9%.

Pour les produits non alimentaires, les prix des "Carburants" ont baissé de 1,0%, ajoute la même source.



En glissement annuel, l'IPC a enregistré une hausse de 0,9% au cours du mois de mars 2025, comparé au même mois de l’année précédente. Cette évolution s'explique par la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 0,5% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 1,1%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, la hausse des prix des produits alimentaires est le résultat de la hausse des prix des "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" de 0,4%, ajoute la note, relevant que pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,4% pour le "Transport" à une hausse de 5,2% pour les "Articles d'habillement et chaussures".



Quant à l’indice des prix à la consommation des trois premiers mois de l’année 2025, il a connu une hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année précédente due à la hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 1,9% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 0,9%.