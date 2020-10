“Où investir pendant la crise ?” , le nouveau livre de Tony Jazz

Après ses livres, «On Air marketing» en 2013 et «Comment se faire un réseau à partir du zéro» en 2019, Tony Jazz revient avec un autre opuscule, cette fois-ci écrit à deux mains : «Où investir pendant la crise ?». L’idée de ce nouveau-né est de prodiguer, comme c’est le cas des précédents livres, quelques conseils simples, concrets et opérationnels, pour permettre une entrée sécurisée dans le monde de l’investissement en ciblant dix domaines considérés comme accessibles à tous. Tony Jazz et Bruno Gondel, les deux auteurs, classent le secteur de l’immobilier en premier vu sa solidité sur le moyen et le long termes, suivi de la bourse qui exige, cependant, une certaine formation et beaucoup de vigilance. La santé, le work from home, les investissements socialement responsables (ISR) et l’or restent les domaines de prédilection pour investir dans la bourse. Les deux auteurs recommandent, sur un autre registre, d’investir dans l’achat des œuvres d’art, des voitures, des bijoux, des livres anciens, des planches originales de bandes dessinées, des montres, voire des jouets. Le e-commerce est aussi conseillé vu sa croissance ces derniers mois et dans les années à venir. Il y a également les cryptomonnaies qui peuvent être un investissement intéressant en jouant un rôle de refuge. Mais, il faut prendre en compte qu’il s’agit d’un domaine technique, neuf et assez «foisonnant» qui demande accompagnement et conseil. «Certes, l’époque est un peu compliquée, nous l’entendons depuis que nous sommes nés. L’économie mondiale traverse de fortes turbulences. Mais l’histoire le montre, de tels moments sont aussi riches en opportunités. Elles sont à saisir !», concluent les deux auteurs.