Othmane Nadifi aux commandes de Mondelez Maroc

Mondel z International, le leader mondial du Snacking, annonce la nomination d’Othmane Nadifi en qualité de directeur général de sa filiale marocaine, Mondelez Maroc



Avec cette nomination, Mondel z International traduit sa volonté de promouvoir les talents marocains pour poursuivre le développement et la gestion de ses activités au Royaume. «Othmane dispose d’une solide expérience dans les ventes, la distribution et la gestion des opérations et se distingue par une forte connaissance du marché marocain des produits agroalimentaires», précise Kate Goodman, présidente MENAP (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Pakistan) chez Mondel z International.



«Avec son expérience acquise durant plus de deux décennies, aussi bien en stratégie et management que sur le terrain, Othmane Nadifi est bien placé pour tirer le meilleur du succès de notre entreprise marocaine et développer ses marques sur le marché local», poursuit Kate Goodman



Il y a quelques semaines encore, directeur général adjoint en charge des opérations au sein de Varun Beverages Morocco (embouteilleur des produits de Pepsico au Maroc), M. Nadifi est désormais, depuis le 1er octobre courant, le directeur général de Mondelez Maroc. Il dispose d’une riche expertise et d’une expérience de plus de 20 ans dans la distribution et la vente des produits FMCG chez des grands opérateurs internationaux et locaux comme Procter & Gamble, Pepsico International, Reckitt Benckiser Group ou encore Les Eaux Minerales d’Oulmès



M. Nadifi, qui a pour mission de poursuivre le développement de Mondelez Maroc à travers ses biscuits Bimo et Oreo, ses chocolats Milka, ses chewing-gums Clorets et Tridents et ses bonbons Halls, a déclaré lors de la prise de ses fonctions : “Je suis très heureux de rejoindre le leader marocain de la biscuiterie, une entreprise riche par ses talents et ses équipes ainsi que par ses marques emblématiques autant locales qu’internationales”. Et d’ajouter : “Mon objectif est d’accélérer la croissance de Mondelez Maroc, tout en répondant au mieux aux besoins des consommateurs marocains.”