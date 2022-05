Organisation à Charleroi d’un forum de promoteurs belgo-marocains

La Chambre marocaine de commerce et d'industrie Belgique-Union européenne (CMCI) et le consulat général du Maroc à Liège ont coorganisé, récemment à Charleroi (sud), le forum des promoteurs belgo-marocains. Le forum organisé sous le thème : «La promotion des investissements au Maroc : Donnez un nouvel élan à vos affaires», a mis l’accent sur le marché marocain qui représente un gisement d’opportunités et offre un potentiel considérable pour le renforcement significatif desrelations économiques avec la Belgique, notamment au niveau des régions, rapporte la MAP. A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur, a mis en exergue les atouts du Royaume pour le développement des affaires, insistantsur les potentialités et les réformes menées sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment en termes de stabilité, de sécurité, d’attractivité économique et de développement durable. Il a également mis en avant l’importance des relations bilatérales et des liens entre le Maroc et la Belgique ainsi que le rôle joué par la communauté marocaine dans les différents domaines. Abdellah Hani, président de la CMCI, a de son côté évoqué la mission et les activités de la Chambre dans le soutien des investissements à destination du Maroc, ainsi que les atouts du marché marocain. Pour sa part, le consul général du Royaume à Liège, Abdelkader Abidine, a mis l’accent sur l’attractivité du Maroc notamment en termes de stabilité, de compétitivité, de proximité avec l’Europe et de performances économiques. Le forum a également été marqué par les témoignages de trois chefs d’entreprise belgo-marocains, qui ont exposé aux participants leurs parcours et leurs projets d’investissement au Maroc, en soulignant l’attractivité du marché marocain et en appelant les opérateurs belgo-marocains à y investir compte tenu de ses nombreux avantages. Cette rencontre a aussi donné lieu à des rencontres B2B qui ont permis de fournir les informations sollicitées par les hommes d’affaires intéressés et de répertorier les projets d’investissements exprimés.