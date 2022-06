Offshoring: Agadir abrite le 19ème SICCAM du 16 au 18 juin

La 19ème édition du Salon international des centres de contacts et d'appels au Maroc (SICCAM) se tiendra du 16 au 18 juin à Agadir.



Organisée sous le thème "Souss-Massa, au cœur de vos appels", cette édition propose de mettre en lumière la richesse du capital humain au niveau de la région de Souss-Massa, indique un communiqué du Centre régional d'investissement Souss-Massa (CRI/SM).



Selon le directeur général du CRI/SM, Marouane Abdelati, "la valorisation du capital humain est l’un des axes majeurs des actions du CRI. Les investisseurs, et notamment dans les métiers de l’offshoring, sont de plus en plus nombreux à venir à Agadir et sa région pour implanter leurs projets", rapporte la MAP.



En effet, les secteurs de l’offshoring et du digital connaissent une croissance remarquable au Maroc, la région de Souss-Massa est désormais au cœur des stratégies d’extension et de développement des principaux acteurs de ce métier mondial du Royaume, devenu une référence reconnue à l’échelle mondiale, note la même source.



Plusieurs pays ont d’ores et déjà confirmé leur participation, à savoir la France, la Belgique et les Emirats arabes unis.



Les métiers de la cybersécurité seront en vedette cette année, avec la présence d’acteurs de référence. Les perspectives de l’intelligence artificielle, du "métavers", du "blockchainou de la cybersécurité" seront présentées par des conférenciers internationaux.



En écho à l’édition de l’année dernière, de nombreux donneurs d’ordre feront le déplacement vers Agadir, qui va tirer profit des investissements réalisés dans la région tant dans les infrastructures que dans les pôles de formation (Technopark, Cité des métiers et compétences, Cité de l’innovation…).



Pour rappel, l’édition 2021 a connu la participation de près de 30 exposants dont des entreprises leaders mondiaux dans le domaine de la gestion de la relation client.