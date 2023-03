OPCVM: un actif net de plus de 508 MMDH au 03 mars

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à plus de 508,4 milliards de dirhams (MMDH) au 03 mars courant, en hausse de 1,50% depuis le début de l'année.



Selon les statistiques hebdomadaires de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), arrêtées au 03 mars, les OPCVM monétaires ont affiché la meilleure variation annuelle (+29,75%) alors que les OPCVM contractuels ont enregistré la plus forte baisse (-13,52%).



Par ailleurs, toutes les catégories d'OPCVM affichent des variations hebdomadaires négatives, avec notamment -3,51% pour les monétaires, -2,64% pour les contractuels, -1,03% pour les obligations court terme et -1,01% pour les actions. Le nombre d'OPCVM en activité a atteint, quant à lui, 561 fonds à la même période.