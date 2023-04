OPCVM: un actif net à plus de 495 MMDH au 24 mars

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à plus de 495,96 milliards de dirhams (MMDH) au 24 mars, en recul de 0,98% depuis le début de l'année.



Selon les statistiques hebdomadaires de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), arrêtées au 24 mars 2023, les OPCVM contractuels ont affiché la meilleure variation annuelle (+38,28%) alors que les OPCVM diversifiés ont enregistré la plus forte baisse (-7,11%).



En variation mensuelle, les OPCVM contractuels ont connu la meilleure évolution, soit +55,68%, contrairement aux OPCVM monétaires qui ont accusé la plus forte baisse avec -13,47%.

Le nombre d'OPCVM en activité a atteint, quant à lui, 562 fonds à la même période.