OPCVM: Les souscriptions en hausse de 15,5% en 2021

Les souscriptions aux titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont enregistré une hausse de 15,5% en 2021, à 1.085,6 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la situation économique, monétaire et financière.



Tirée essentiellement par les fonds de courte maturité, cette augmentation intervient dans un contexte marqué par une forte amélioration de l’épargne disponible et une appréciation importante des cours boursiers, précise ce rapport présenté, samedi au Palais Royal de Rabat, à S.M le Roi Mohammed VI, par le wali de BAM, Abdellatif Jouahri.



Ainsi, rapporte la MAP, le montant des acquisitions de titres d’OPCVM monétaires s’est accru de 20,1% à 429,5 milliards et celui des fonds obligataires à court terme de 32,5% à 246,7 milliards, fait savoir BAM, ajoutant que les achats de titres des fonds diversifiés ont plus que quadruplé, atteignant 42,7 milliards. En revanche, les OPCVM obligataires à moyen et long termes et ceux contractuels ont accusé des baisses respectives de 4,5% et 22,7%.



Tenant compte d’un accroissement de 15,3% des rachats à 1037,5 MMDH, la collecte nette a atteint un niveau exceptionnel de 48,1 milliards, fait savoir le rapport, ajoutant qu'elle a été en particulier de 29,2 milliards pour les fonds diversifiés, de 8,7 milliards pour les obligataires à moyen et long termes et de 7,6 milliards pour les OPCVM monétaires, alors qu’une décollecte nette de 2 milliards a été observée pour les OPCVM contractuels. Pour ce qui est de la performance, toutes les catégories de fonds ont affiché des rendements positifs avec toutefois des taux largement contrastés.



Ainsi, le rendement a varié de 1,5% pour les OPCVM monétaires, impacté par le repli des taux d’intérêt, à 19,5% pour les fonds actions qui ont profité de l’appréciation notable des cours boursiers.



Pâtissant des baisses des taux assortissant les émissions des bons du Trésor, les performances des fonds obligataires sont revenues à 2% pour les OPCVM de court terme et à 3% pour ceux de moyen et long termes.



Dans ces conditions, l’actif net des OPCVM s’est élevé à 592,9 MMDH en 2021, en hausse de 13,3%. Celui des OPCVM obligataires s’est accru de 5,6% à 324,8 milliards pour les maturités moyennes et longues et de 4,5% à 75,3 milliards pour celles de court terme.



De même, l’encours des OPCVM monétaires a augmenté de 12,1% à 81 milliards, celui des fonds actions de 27,1% à 47,1 milliards et celui des OPCVM diversifiés a plus que doublé pour atteindre 63,1 milliards. En revanche, l’actif net des fonds contractuels a enregistré un repli sensible, revenant de 3,6 milliards à 1,7 MMDH.



Cette évolution de l’actif net s’est accompagnée au global d’une quasi stabilité de sa structure par détenteurs. Ainsi, la part des compagnies d’assurances et de réassurances a connu une baisse à 14,4% et celle des investisseurs institutionnels à 8,1%.



A l’inverse, celles des banques, des sociétés non financières et des autres institutions financières ont connu des augmentations respectives de 18,9%, 16,3% et 5,8%. Quant aux organismes de prévoyance et de retraite, leur part est restée quasi-inchangée à 29,8%.