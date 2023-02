ONEE/Titrisation: L'AMMC vise le document d'information du fonds "FT UTILITIES"

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que le Fonds de placements collectifs en titrisation "FT UTILITIES" a reçu le visa de son document d'information sous la référence VI/TI/001/202.



Dans un communiqué, l'Autorité indique que l’opération porte sur la titrisation de créances commerciales nées et futures de l’ONEE et que le plafond du montant total de l’émission a été fixé à 2,1 milliards de dirhams.



Et de noter que la souscription aux obligations dudit fonds est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, ajoutant que la période s’étalera du 09/02/2023 au 13/02/2023 (inclus).



Selon le document d'information finale, cette opération s’inscrit dans une optique de diversification des sources de financement du cycle d'exploitation de l’ONEE, tout en optimisant son coût de financement.



En effet, l'ONEE a opté pour un mécanisme de titrisation de créances commerciales comme moyen de financement en sus de ses sources de financement traditionnelles, afin de soutenir le cycle d’exploitation de son activité de production d’énergie électrique, qui fait face à plusieurs défis depuis le début de la pandémie du Covid-19.



Il s’agit notamment de la progression rapide de la demande en énergie électrique du secteur industriel marocain, la baisse de la pluviométrie au cours de la période 2021-2022, qui a entraîné une baisse de la contribution des centrales hydroélectriques dans la production nationale d’énergie électrique et de la hausse des prix des combustibles sur les marchés internationaux suite à la pandémie du Covid-19.