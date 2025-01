ONEE : Mise sous tension de la ligne 400 kV Chemaia-Sidi Bennour

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) a annoncé avoir procédé, dimanche 29 décembre à 15h, à la mise sous tension de la ligne 400 kilovolts (kV) à double terne Chemaia-Sidi Bennour.



D’une longueur de 97 kmx2, cette importante infrastructure s’inscrit dans le cadre des investissements opérés par l’ONEE visant à renforcer le réseau de transport électrique national, augmenter le transit de l’énergie électrique entre les différentes régions du Royaume et garantir une transmission électrique fiable et performante, souligne un communiqué de l’Office.



Cette mise sous tension constitue une nouvelle étape dans le développement et la modernisation du réseau national de transport d’électricité pour accompagner, dans les meilleures conditions, la transition énergétique du Royaume du Maroc, précise la même source.

Et de conclure que ce projet illustre l’engagement de l’ONEE en faveur d’un service public d’électricité moderne, durable et adapté aux besoins futurs.