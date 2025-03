OCP enregistre un chiffre d’affaires de 97 MMDH en 2024

Le Groupe OCP a réalisé un chiffre d’affaires de 97 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, contre 91,3 MMDH à fin décembre 2023, porté par une augmentation des volumes d’exportation et des prix stables.



En 2024, le Groupe OCP a démontré une performance robuste, soutenue par des gains d’efficacité dans la production et une optimisation rigoureuse des coûts, dans un contexte de marché favorable, relève l’OCP dans une communication financière sur ses résultats.



Ainsi, le chiffre d’affaires des engrais phosphatés a progressé de 11% en monnaie locale sur l’ensemble de l’année, porté par des volumes d’exportation en hausse, notamment vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Inde, tandis que les volumes de Triple Super Phosphate (TSP) ont enregistré une croissance de 48% en glissement annuel, représentant 21% des exportations d’engrais, contre 15% en 2023.

Cette performance témoigne de l’engagement du Groupe à fournir des engrais adaptés, favorisant la productivité agricole et préservant la santé des sols, relève le Groupe.



De son côté, le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a affiché une forte progression, en hausse de 28% en monnaie locale par rapport à 2023, principalement grâce à une augmentation des volumes d’exportation. Cette croissance a été portée par une demande soutenue en Europe et en Amérique latine, où l’OCP a su capter de nouvelles opportunités de marché, rapporte la MAP.



Le chiffre d’affaires de la roche a, quant à lui, reculé de 35% en monnaie locale sur un an, en raison d’une baisse des volumes de vente par rapport à 2023. Ce repli s’explique principalement par une demande plus faible en Inde en raison des stocks élevés accumulés en 2023.



La marge brute s’est élevée à 62,68 MMDH, contre 50,53 MMDH en 2023. Cette hausse reflète la croissance du chiffre d’affaires ainsi que la baisse des coûts des matières premières, notamment l’ammoniac.



Pour sa part, l’EBITDA s’est établi à 39,06 MMDH, en hausse par rapport aux 29,39 MMDH de l’année précédente. La marge EBITDA s’est élargie à 40%, reflétant la croissance soutenue du Groupe, l’optimisation des coûts et les gains d’efficacité dans la production.



La dette financière nette a atteint 98,68 MMDH à fin décembre 2024, avec un ratio de levier financier de 2,53x, qui se compare à 2,32x, affiché à fin décembre 2023, en ligne avec l’évolution du programme d’investissement du Groupe, avec des dépenses d’investissement qui ont totalisé 43,58 MMDH, contre 26,82 MMDH en 2023.



"La solide performance de l’OCP en 2024 reflète notre capacité à nous adapter efficacement à l’évolution des conditions du marché et à améliorer notre efficacité en matière de production et d’exploitation, tout en atteignant plusieurs jalons clés en matière de développement durable", a indiqué Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP, cité par le communiqué.



"Les conditions de marché ont été globalement conformes à nos attentes, avec une demande soutenue dans la plupart des régions clés. Les investissements passés et en cours de l’OCP dans l’expansion des capacités et l’innovation ont renforcé notre flexibilité industrielle et notre agilité commerciale, permettant ainsi au Groupe de capter de manière constante et efficace une demande mondiale supplémentaire", affirme M.Terrab.



Et de noter que les engrais ont représenté 69% des revenus totaux en 2024, contre 66% l’année précédente, avec une augmentation de 48% des volumes d’exportation du Triple Super Phosphate (TSP), qui a représenté 21% des ventes d’engrais, reflétant une forte demande des principales régions importatrices, notamment le Brésil et l’Inde.



"Par ailleurs, nos gains d’efficacité dans la production et nos programmes d’optimisation des coûts ont permis de générer un levier opérationnel significatif, avec une augmentation de 33% de l’EBITDA et une amélioration de 800 points de base de notre marge EBITDA, alors que nos revenus ont progressé de 6%"¸a-t-il précisé.



L’OCP a réalisé ces excellents résultats financiers tout en avançant considérablement dans son programme de développement durable, notamment en matière de gestion de l’eau et d’énergie renouvelable, a relevé M.Terrab, soulignant qu’en 2024, l’OCP a dessalé 63 millions de mètres cubes d’eau pour approvisionner ses installations de production, lui permettant ainsi de maintenir des opérations stables malgré la sécheresse, tout en réduisant sa consommation de ressources naturelles.



"Nous avons également fait des progrès significatifs dans notre programme d’énergie solaire, avec la quasi-finalisation de la première phase, exploitant les excellentes conditions climatiques du Maroc pour décarboner progressivement nos opérations", a-t-il poursuivi.



"A la suite du succès de notre émission d’Eurobond en mai 2024, nous avons conclu plusieurs accords de financement supplémentaires au cours de l’année. Les fonds levés sont investis de manière responsable pour renforcer notre compétitivité et notre durabilité, répondre à l’insécurité alimentaire mondiale et satisfaire la demande anticipée à long terme", a conclu M.Terrab