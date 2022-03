OCP: Distribution d' un montant record de 8,1 MMDH de dividendes

Le Conseil d'administration du Groupe OCP, réuni le 15 mars, a proposé la distribution de 8,1 milliards de dirhams (MMDH) de dividendes vers l'actionnaire, soit un montant record en marge des résultats exceptionnels de l’OCP pour l’année 2021.



"2021 est une année de résultats records et de réalisations importantes pour l’OCP, marquée par une excellente performance au quatrième trimestre", a déclaré à cette occasion le président-directeur général du groupe, Mostafa Terrab, cité par un communiqué du Groupe relatif à ses résultats à fin décembre 2021.



"La hausse progressive des prix tout au long de l'année, associée à notre capacité à satisfaire la demande sur l’ensemble de la chaîne de valeur, a permis une augmentation de 50% de notre chiffre d’affaires et une hausse de 94% de l’EBITDA, grâce à une production efficiente qui a plus que compensé l’impact de la hausse des coûts des intrants", a expliqué M.Terrab.



"Nous avons réalisé une croissance significative à deux chiffres du chiffre d’affaires dans tous les segments en 2021, portée par une hausse de 57% des engrais, qui comptaient pour 61% du chiffre d’affaires total. Les produits de spécialité ont représenté une part plus importante des exportations d’engrais en 2021, soit 34%, une tendance qui devrait se poursuivre en 2022", a-t-il souligné.



"L’agilité commerciale et la flexibilité industrielle de l’OCP ont continué d’être des atouts majeurs pour répondre efficacement aux évolutions de la demande. Par rapport aux niveaux pré-pandémiques de 2019, nous avons redirigé les exportations d’Amérique du Nord vers l’Amérique du Sud et l’Asie, renforçant notre position sur ces deux marchés clés, tout en maintenant notre forte présence en Afrique et en développant de nouveaux marchés comme l’Océanie", a-t-il dit. Et de noter que l'OCP a su mitiger l’impact de l’augmentation des coûts des intrants grâce à notre taille et notre approvisionnement long-terme et diversifié, rapporte la MAP.



L’efficience de notre production, combinée à des progrès continus en matière de logistique et des économies de coûts, ont porté notre marge d’EBITDA à un niveau record de 43 %, soit une augmentation de 100 points de base par rapport à 2020.



"Par ailleurs, nous sommes fiers d’annoncer que l’OCP a réalisé d’importants investissements dans l’innovation et la recherche et développement pour étendre considérablement la customisation de sa production, développer de nouvelles techniques d’exploitation minières dotées d’analyse numérique, rationaliser les opérations et augmenter la production et l’utilisation de sources d’énergie verte.



A terme, ces initiatives permettront au Groupe OCP de mieux servir l’agriculteur avec des produits et services spécialisés et accéléreront nos efforts vers la décarbonation de notre entreprise, soulignant notre engagement envers la neutralité carbone d’ici 2040", a-t-il conclu.