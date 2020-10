OCP Africa et la BAD mobilisent 4 millions de dollars pour l’ accès aux engrais en Côte d’Ivoire et au Ghana

La Banque africaine de développement (BAD) a donné son accord à une participation du Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE) dans une garantie de crédit commercial partiel d’un montant de 4 millions de dollars USD prise aux côtés d’OCP Africa, filiale du groupe marocain OCP. Ce projet réduira les risques potentiels tout au long de la chaîne de valeur agricole et permettra d’améliorer, en Côte d’Ivoire et au Ghana, l’accès aux intrants de qualité, en particulier les engrais, indique la BAD sur son site web.



Le projet, qui couvre une période de trois ans (2020-2023) permettra d’aider 430.000 petits exploitants agricoles, dont 104.000 femmes, et facilitera leur accès à des intrants agricoles de qualité à des prix abordables ainsi qu’à des formations aux bonnes pratiques agricoles, rapporte la MAP. Le projet s’appuiera sur l’initiative «Agribooster» d’OCP Africa, qui repose sur une approche inclusive destinée à faciliter l’accès des exploitants à des intrants de qualité, à une formation, à des crédits et à la mise en place de liens commerciaux, afin d’augmenter les rendements et les revenus tout en améliorant les moyens de subsistance.



Cette opération devrait stimuler la productivité et contribuer à une augmentation de 35% des rendements de riz et de maïs au Ghana et de 30% des rendements de riz en Côte d’Ivoire. Dans cette optique, OCP Africa et le MAFDE apporteront, chacun, deux millions de dollars en garanties de crédit commercial.



Pour le premier vice-président d’OCP Africa pour l’Afrique de l’Ouest, Lahcen Ennahli, “ce partenariat avec la BAD permettra d’intensifier et d’étendre les activités mises en œuvre dans le cadre de l’initiative Agribooster. Nous pensons que cette initiative servira de modèle pour inciter davantage les autres partenaires du secteur privé et du développement à conclure des accords similaires de partage de risques, qui auront un effet multiplicateur positif sur les exploitants agricoles, notamment dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19, qui constitue une grave menace pour leur prospérité ainsi que pour la sécurité alimentaire, les intrants et le savoir-faire agricole”.



“La BAD se réjouit de s’associer à OCP Africa dans le but d’atteindre l’objectif d’augmentation de la productivité agricole inclus dans la stratégie de la Banque, +Nourrir l’Afrique+”, a affirmé Martin Fregene, directeur en charge de l’agriculture et de l’agro-industrie à la BAD.