OCDE: L’inflation diminue légèrement à 10,2% en juillet

L’inflation dans la zone OCDE, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a légèrement diminué pour atteindre 10,2%, en glissement annuel, en juillet 2022, après 10,3% en juin 2022, annonce, mardi, l’Organisation de coopération et de développement économiques, basée à Paris.



Il s’agit de la première baisse de l’inflation depuis novembre 2020, note l’OCDE dans un communiqué.



Elle a baissé de 0,5 point de pourcentage ou plus entre juin et juillet 2022 au Canada, aux Etats-Unis, en Grèce et au Luxembourg, mais le nombre de pays enregistrant une inflation à deux chiffres a augmenté de 13 à 15, précise-t-on.



L’inflation des prix de l’énergie dans la zone OCDE a diminué pour atteindre 35,3% en glissement annuel en juillet 2022, après 40,7% en juin, avec des baisses dans 26 des 38 pays de l’OCDE, rapporte la MAP.



Cependant, note le communiqué, l’inflation des prix de l’alimentation a poursuivi sa hausse pour atteindre 14,5% en juillet 2022, après 13,3% en juin 2022. Hors alimentation et énergie, l’inflation en glissement annuel a augmenté pour atteindre 6.8% en juillet 2022, après 6,5% en juin 2022.



Dans le G7, l’inflation a baissé pour atteindre 7,6% en glissement annuel en juillet 2022, après 7,9% en juin, avec une baisse de l’inflation des prix de l’énergie dans tous les pays du G7 à l’exception du Royaume-Uni.



L’inflation hors alimentation et énergie a été le principal contributeur de l’inflation totale au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, alors que la contribution cumulée des prix de l’alimentation et de l’énergie a été le principal moteur de l’inflation totale en Allemagne, en France, en Italie et au Japon.



Dans la zone euro, l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a augmenté pour atteindre 8,9% en glissement annuel en juillet 2022, après 8,6% en juin 2022, la hausse de l’inflation des prix de l’alimentation et de l’inflation hors alimentation et énergie ayant plus que compensé la baisse de l’inflation des prix de l’énergie.



L’estimation rapide d’Eurostat pour la zone euro en août 2022 indique une nouvelle hausse de l’inflation totale, qui atteint 9,1% en glissement annuel.



L’inflation hors alimentation et énergie aurait atteint 4,3%, après 4% en juillet 2022, tandis que l’inflation des prix de l’énergie aurait diminué.



Dans les pays du G20, l’inflation est restée stable à 9,2% en glissement annuel en juillet 2022, au même niveau qu’en juin 2022. En dehors de la zone OCDE, l’inflation en glissement annuel a de nouveau augmenté en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, en Argentine, en Chine et en Indonésie, mais a diminué au Brésil et en Inde.