Sous le thème « Solutions intelligentes pour les défis sociétaux », l’Ecole Mohammadia d’ingénieurs, établissement de l’Université Mohammed V de Rabat, organise avec l’Association des ingénieurs de l’EMI (AIEM) une nouvelle édition du Challenge projets d’entreprendre et ce du 19 au 26 octobre 2019.

Initié à Telecom Sud Paris en 2009 où il a vu naître 215 startups, ce challenge a pour objectif d’encourager l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation auprès des étudiants dans le milieu universitaire. Au cours d’une semaine intensive, des équipes interdisciplinaires proposent et conçoivent un projet de création d’entreprise innovante portant sur un service et/ou un produit intégrant la dimension TIC et porteur de valeur sociale, environnementale, écologique ou d’économie solidaire. Design Thinking, Business Model, Public Speaking ou même montage financier de projets d’entreprise feront l’objet d’ateliers animés par des spécialistes. Les équipes inscrites viennent de plusieurs établissements universitaires. Elles seront accompagnées par des professionnels, parmi lesquels des entrepreneurs de divers horizons, afin de développer leurs idées durant les séances de coaching.

Outre les prix, les équipes gagnantes bénéficieront d'un accompagnement spécifique au sein de la cité de l'innovation de l'Université Mohammed V de Rabat, englobant entre autres : la protection de la propriété intellectuelle de leurs produits (brevetage, licences d'exploitation, etc.), leur valorisation à travers un soutien appuyé à la création de startup ainsi que la mise à disposition de plateformes de développement adaptées.

Il est à noter que le challenge est organisé en partenariat avec la cité de l’innovation de l’Université Mohammed V de Rabat, l’Agence universitaire de la Francophonie au Maghreb ainsi que les écoles Télécom SudParis et Sup’Com de Tunis où le challenge se déroule chaque année.