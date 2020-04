Nouveaux horaires pour les pharmacies

Les autorités provinciales d'Essaouira ont annoncé, récemment, la fixation de nouveaux horaires de travail et de garde des pharmacies relevant du territoire de la province.

Cette nouvelle décision, qui intervient conformément à un arrêté exceptionnel signé par le gouverneur de la province, Adil El Maliki, s'inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par les autorités locales en vue d'endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, les pharmacies seront ouvertes du lundi au vendredi de 9H à 18H, alors que deux d'entre elles relevant de la commune d'Essaouira prendront le relais pour assurer la garde de nuit de 18H à 09H du matin le lendemain.

Concernant les pharmacies de garde dans les autres collectivités territoriales, une décision doit être prise à ce sujet en coordination avec les autorités locales compétentes.

Pour les journées de samedi et de dimanche, l’arrêté prévoit que les pharmacies seront ouvertes de 9H à 12H30 au niveau de la commune d'Essaouira, tandis que deux d'entre elles vont assurer la garde du jour de 15H à 18H et deux autres la garde de nuit de 18H à 9H du jour suivant.

S'agissant des autres collectivités territoriales, les pharmacies vont ouvrir de 9H à 13H, alors qu'une décision relative à la garde de nuit doit être prise en coordination avec les autorités locales compétentes, en vue de garantir la permanence de manière continue et efficace.

Dans ce sens, l'ensemble des pharmaciens ont été invités à se conformer aux nouveaux horaires fixés, et à respecter strictement les dispositions de cet arrêté, sous peine de sanctions disciplinaires.