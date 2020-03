Nouveau cas de coronavirus à Marrakech

Alors que plus de 70% des malades en Chine ont guéri selon l'Organisation mondiale de la santé, de ce côté-ci de la Méditerranée, un troisième cas a été recensé avant-hier, sur le territoire marocain. On apprend dans le communiqué publié par le ministère de la Santé qu’il s’agit d’un touriste français arrivé le 7 mars. Il est hospitalisé à Marrakech et son cas ne suscite pas d'inquiétude, à l’instar du « patient 0 », un Marocain de 39 ans, en provenance de Bergame en Italie, mis sous surveillance médicale, il y a plus d’une semaine, aux antipodes de l’état de santé du « patient 1 », une femme âgée de 89 ans et souffrant d’une maladie chronique, jugé un temps « critique » avant l’annonce de son décès hier.

Jusqu’à présent, 62 cas ont été soupçonnés d’être infectés par le virus au Maroc, depuis le début de l'épidémie. Les analyses toutes réalisées au laboratoire Pasteur n’ont confirmé que trois cas. Hasard ou coïncidence, il n’y aurait aucun Marocain contaminé, les patients atteints du Covid-19 sont tous arrivés sur le sol marocain en provenance d’Italie (9172 cas positifs pour 463 décès) ou de France (1412 cas positifs pour 286 décès), deux pays où le coronavirus sévit et dont les gouvernements ont pris des mesures drastiques.

En France, la bascule en phase 3 (seuil d’alerte sanitaire maximale) semble n’être plus qu’une question de jours : le Covid-19 circule maintenant au-delà des clusters, ces regroupements de cas liés par une chaîne de contamination. En franchissant Menton, ville limitrophe, on trouve une Italie à l’arrêt, où toutes les compétitions sportives viennent d’être suspendues jusqu’au 3 avril, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, après que le pays est passé en zone protégée, puisque les mesures valables pour la Lombardie et quatorze départements valent depuis dimanche pour tout le pays.

Au Maroc, on en est toujours à la phase 1 du plan de veille et de riposte. Conséquemment, les reports et les annulations de plusieurs manifestations sportives et culturelles ont été actés.

En sus, l’ensemble des vols en provenance ou à destination de l’Italie ont été suspendus. La Royal Air Maroc (RAM) qui s’est pliée sans broncher à cette mesure, a annoncé la mise en place d’un dispositif spécial «pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs déplacements suite à ces changements », comme indiqué dans un communiqué, sur lequel on apprend également que «les clients pourront, s’ils le souhaitent, reporter leur voyage à une date ultérieure, sans frais, ou annuler leur voyage au plus tard 72 heures avant le départ du vol, en échange d’un avoir de la même valeur du billet, valable six mois et à consommer exclusivement sur les vols de la compagnie ». Pour toute information complémentaire, la RAM invite ses clients à se renseigner par le biais des numéros suivants : -Maroc : 089000 0800 et -Numéro international : +212522489797.

Par ailleurs, si l’OMS s’est réjouie du fait que le géant asiatique soit en train de maîtriser l'épidémie, l’Organisation onusienne a parallèlement averti que la menace d'une pandémie à l'échelle planétaire était devenue très réelle tout en prenant soin de rassurer. Car elle reconnaît que ce serait « la première de l'histoire qui pourrait être contrôlée ».