Nette baisse du résultat de l’ADM en 2016

Le résultat net de la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) est passé de -2,15 milliards de dirhams (MMDH) en 2015 à -3,9 MMDH en 2016, accusant une baisse de 82%, indique le rapport d'activité 2016 de l'entreprise publique.

Cette baisse est due à des "charges exceptionnelles" de la société, notamment les provisions dédiées aux grosses réparations réparties sur le rappel pour les exercices antérieurs (2,5 MMDH) et la dotation au titre de l'exercice 2016 (737 millions de dirhams-MDH), ainsi que le reprofilage de la dette obligataire, explique le rapport.

Ce reprofilage, qui concerne un nominal de 5,9 MMDH, s’est fait à travers l’émission de nouvelles obligations garanties par l’Etat, en échange des anciennes non encore amorties, et ce moyennant une soulte de 649 MDH, précise le rapport.

Quant à la dotation pour la couverture du risque de change, elle s’est élevée à plus de 1,02 MMDH au titre de l’année 2016, relève ADM, notant que le remboursement anticipé d’une partie de la dette en dinar koweïtien (3 MMDH), financé par un prêt de 2,9 MMDH contracté auprès de banques de la place et garanti par l’Etat, a permis de réduire le risque de change que présente le dinar koweïtien, rapporte la MAP.

En ce qui concerne les charges d’exploitation, ADM note une hausse de 87% au titre de l’année 2016, s’élevant ainsi à environ 4,47 MMDH, contre 2,4 MMDH en 2015.

Le rapport fait également ressortir un résultat financier de -2,4 MMDH en 2016, contre -2,16 MMDH une année auparavant, qui inclut notamment la dotation pour la couverture du risque de change, ainsi qu’une provision financière de la soulte relative à l’opération de restructuration de la dette obligataire.

La nouvelle stratégie financière, définie par ADM, consiste à mettre en œuvre une réelle ingénierie financière, afin de gérer activement la dette pour en atténuer le coût, diversifier les sources de financement pour assurer la réalisation des grands projets à moindre coût, et obtenir un financement bancaire local pour rembourser les dettes en devises et par conséquent, minimiser le risque de change. Créée en 1989, ADM est une entreprise publique qui a plusieurs missions, notamment la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes qui lui sont concédées par voie de concessions ou contrats et la gestion, la protection et la conservation du domaine public dépendant du réseau de transport mis à sa disposition.