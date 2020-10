Nécessité de moderniser la statistique nationale pour mieux répondre aux crises

Le secrétaire général du Hautcommissariat au plan (HCP), Ayache Khellaf, a souligné mardi la nécessité de moderniser la statistique nationale pour anticiper et mieux répondre aux crises, à travers notamment la mise en œuvre de programmes de digitalisation et la recherche de sources alternatives de données. S’exprimant à l’occasion d’une rencontre virtuelle initiée par le HCP sous le thème “Rôle des statistiques officielles dans le contexte de la pandémie de Covid-19”, M. Khellaf a relevé que la statistique nationale joue un rôle incontournable en tant que source d’indicateurs multiples et pertinents sur la progression de la réalisation des objectifs de développement durable qui deviennent un enjeu encore plus essentiel en période de crise. Tenant compte du contexte de la pandémie, différents défis ont été rencontrés par les institutions nationales chargées de la statistique officielle et d’autres producteurs de la statistique dans le cadre de leurs activités, a fait observer le responsable lors de ce webinaire organisé à l’occasion de la troisième Journée mondiale de la statistique. Afin de répondre aux attentes des différents opérateurs de la société en besoins cruciaux d’informations, de nouveaux dispositifs ont été adoptés pour permettre une réactivité en temps de crise tant par la rapidité de production des informations que par leur adaptation aux besoins des politiques publiques, a-t-il ajouté. Pour sa part, rapporte la MAP, le représentant résident du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Maroc, Luis Mora, a relevé que cette Journée mondiale permettra le partage, la sensibilisation et la promotion des dernières innovations en matière de concepts, de méthodes et de bonnes pratiques adoptées dans la collecte, l’exploitation, l’analyse et la diffusion des statistiques officielles. Il a de même mis en avant le rôle de la production des données qui n’échappent pas aux impacts de cette pandémie, en particulier, en ce qui concerne la collecte auprès des ménages et des entreprises en raison des restrictions mises en place. La statistique officielle joue un rôle d’appui et d’orientation du développement, a souligné M. Mora, faisant savoir que ce rôle est capital non seulement dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques mais aussi en ce qui concerne l’évaluation de ces politiques. Selon lui, l’utilité de la statistique à jour est unanimement reconnue en cette période de crise pour doter les pays des moyens pour définir les priorités nationales, procéder à des choix éclairés et mettre à l’œuvre des politiques adaptées permettant un développement durable. Pour Pascal Rivière, chef de l’inspection générale de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en France, le contexte de la pandémie a eu un impact considérable sur la collecte de données durant cette période, précisant que cela s’est traduit par un défi à relever sur trois niveaux, à savoir l’organisation, la continuité de fonctionnement et le recours à de nouvelles sources d’informations. Et de renchérir que cette rencontre est une occasion pour informer le grand public sur les avancées réalisées par les systèmes statistiques nationaux en matière de production, de diffusion et d’utilisation des statistiques officielles. Ce webinaire est le premier d’une série de conférences virtuelles étalées sur trois jours pour informer le grand public sur les principales études statistiques du HCP, notamment celles réalisées pour mesurer l’impact économique, social et psychologique de la pandémie. Célébrée sous le thème “Connecter le monde avec des données dans lesquelles nous pouvons avoir confiance”, la troisième Journée mondiale de la statistique s’inscrit dans un contexte marqué par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et par ses répercussions majeures sur la situation économique, sociale, psychologique et environnementale, aussi bien au niveau mondial qu’à l’échelle nationale