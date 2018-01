Naissance à Larache de la Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges

La Fédération interprofessionnelle marocaine des fruits rouges "Interproberries Maroc" (IPBM) a tenu, récemment à Larache, son assemblée générale constitutive, avec pour objectif le développement et la promotion de la filière des fruits rouges au Maroc et la défense des intérêts professionnels communs de ses membres, rapporte la MAP.

A cet effet, l'interprofession entreprend toute action visant la promotion des produits de la filière des fruits rouges sur les marchés intérieur et extérieur, la prospection de nouveaux marchés et l’accompagnement des professionnels dans la commercialisation de leurs produits, ainsi que la participation à l'organisation de la commercialisation interne et la diffusion des informations relatives aux produits et aux marchés, indique un communiqué de la Fédération.

Cette nouvelle fédération entend aussi promouvoir et développer des signes distinctifs d’origine et de qualité et des productions biologiques des produits de la filière, accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des règles sanitaires et phytosanitaires concernant les produits, contribuer à la formation technique et à l’encadrement des professionnels et promouvoir les bonnes pratiques en matière de protection et de préservation de l'environnement, ajoute le communiqué. Elle vise aussi à adapter la production et la logistique à la demande intérieure et extérieure, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux règles du marché, établir des programmes de recherche appliquée, développer les produits de la filière, vulgariser les règles et les normes relatives à la qualité, au conditionnement, à l’emballage, à la transformation et à la commercialisation des produits, ainsi qu'à encourager l'agrégation comme mode d’organisation privilégié des professionnels, et à contribuer au règlement à l’amiable des différends entre les professionnels de la filière.