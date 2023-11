Nairobi: OCP Africa présente ses solutions pour une meilleure sécurité alimentaire

Des solutions innovantes pouvant révolutionner les pratiques agricoles ont été exposées par OCP Africa, filiale du Groupe OCP, lors de la Conférence africaine sur les technologies agricoles 2023 (30 octobre - 3 novembre à Nairobi).



Lors de cette conférence qui se tient sous le thème "La résilience agricole grâce à l’innovation," OCP Africa a présenté aux participants et aux visiteurs des solutions permettant d’assurer une meilleure sécurité alimentaire et une agriculture durable.



La caravane de l’OCP a été l’occasion de mettre en avant le rôle des tests et des analyses de sol dans l’amélioration de la productivité et de l’exploitation agricoles.



L’événement a également été l’occasion de démontrer comment les solutions d’OCP Africa peuvent augmenter les rendements et contribuer à la sécurité alimentaire dans la région.

De même, la caravane a attiré de nombreux responsables, experts et visiteurs qui partagent l’engagement d’OCP à transformer l’agriculture en Afrique.



Organisée par la Fondation africaine pour les technologies agricoles et le ministère kényan de l'Agriculture, cette conférence continentale réunit les principaux acteurs du secteur agricole, dont des décideurs politiques, des chercheurs et des universitaires.