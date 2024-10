Naima Lamcharki tire sa révérence

L’actrice marocaine Naima Lamcharki a tiré sa révérence ce samedi, a-t-on appris auprès de sa famille.



La défunte, l’une des figures emblématiques du théâtre et du cinéma, a fait montre d’un talent exceptionnel dans une série d’œuvres théâtrales avec les plus célèbres troupes de théâtre, telles que Maâmoura, Bassatine et de la troupe de la radio et de la télévision marocaines.



La regrettée avait aussi brillé dans les télé feuilletons en interprétant des premiers rôles dans plusieurs séries télévisées comme "La famille Ramdam".



Au cinéma, elle avait participé à une vingtaine de courts et longs métrages marocains et étrangers, comme "Noces de sang", "Lalla hobbi" et "La bataille des trois Rois".



La défunte avait aussi entamé une expérience unique dans le domaine de l’animation télévisuelle, en présentant entre 2000 et 2004 l’émission éducative et culturelle "Alif Lam" sur la chaîne Al Oula, destinée à la lutte contre l’analphabétisme.

Elle était ambassadrice de bonne volonté auprès de l’UNICEF.



En ces douloureuses circonstances, « Libération » présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux amis de la regrettée.



Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous sommes et à Lui nous retournons.