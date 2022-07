Nador : Le développement numérique en débat à la 5ème édition du "Meet the Lead"

La ville de Nador a abrité, vendredi, les activités de la 5ème édition du "Meet the Lead", organisée du 21 au 23 juillet sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Fondation Startup Grow sous le thème : "Be Part of the Future".



Cette édition a été consacrée aux évolutions technologiques et aux moyens de développer le secteur numérique dans la région de l'Oriental, avec la participation d'experts marocains et étrangers du monde du numérique et de l'innovation, ainsi que plusieurs officiels et personnalités, rapporte la MAP.



Les organisateurs ont souligné les importantes réalisations dans les domaines économiques et sociaux dans la région de l’Oriental, ainsi que les efforts déployés pour le développement des nouvelles technologies et de l'entrepreneuriat à haute valeur ajoutée.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad, Mouad Jamai, a mis en exergue les efforts des institutions publiques, des élus et des entreprises locales pour encourager l'économie locale et accroître la rentabilité de la région pour faire face à la concurrence locale et étrangère.



Pour sa part, le gouverneur de la province de Nador, M. Ali Khalil, a relevé que de telles manifestations contribuent à l'échange d'expériences et d'expertises entre les différents acteurs sur les questions liées à l'entrepreneuriat et aux entreprises émergentes, qui s'inscrivent dans le cadre des grands chantiers nationaux.



Dans le même contexte, le président du conseil de la région de l'Oriental, Abdenbi Baaoui a passé en revue les étapes franchies par les chantiers de la numérisation au niveau régional, rappelant les réalisations accomplies par un certain nombre de provinces devenues pionnières au niveau national.



Cette édition comprend une série de rencontres et d’ateliers qui traitent de sujets liés à l'avenir de la région en tant qu'espace de réflexion et de développement, tels que la technologie agricole, l'eau, les changements climatiques, les services bancaires et financiers ainsi que l'exploitation minière intelligente, avec la participation de nombreux acteurs et experts du Maroc et d'autres pays tels que les États-Unis d'Amérique, la France, la Turquie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Gabon, le Portugal, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres.



Les activités de ce forum se sont poursuivies samedi dans la ville d'Oujda, en présence des élus, de chefs d’entreprises et de jeunes entrepreneurs.