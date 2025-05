Morocco Now : Coup de projecteur à Amsterdam sur les opportunités d'investissement au Maroc

L’offre économique et les opportunités d’investissement au Maroc ont été mises en exergue, jeudi à Amsterdam, lors d’une conférence sur le thème '’Maroc - Pays-Bas : Tisser des liens commerciaux plus forts pour un avenir durable’’.



Cet évènement ‘’Morocco Now’’- la marque marocaine de promotion des investissements et des exportations- est la première étape d’un roadshow économique aux Pays-Bas et en Belgique, organisé du 22 au 27 mai, par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques (MICEPP), en partenariat avec l’Agence marocaine de Développement des investissements et des exportations (AMDIE).



Cette mission, présidée par le ministre délégué auprès du chef de gouvernement en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publique, Karim Zidane, s’inscrit dans une dynamique de consolidation des liens économiques entre le Maroc et deux partenaires européens de premier plan, selon les organisateurs.



Elle vise à positionner le Royaume comme une destination d’investissement stratégique, à mettre en valeur son offre sectorielle et territoriale, et à favoriser l’émergence de partenariats innovants dans des secteurs à fort potentiel.



La conférence d’Amsterdam a mis notamment en lumière le positionnement stratégique du Royaume en tant que hub régional, compétitif et durable, au cœur des échanges entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, en faveur d’une intégration économique renforcée à l’échelle internationale.



L’événement, marqué par la présence de l'ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, et du directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, a rassemblé des représentants d’institutions publiques et d’entreprises néerlandaises de renom telles que PAVECO, Klaas Puul, Proton Ventures, Meys, MESSEM, GSNA Solutions et Eco-Stream.



En marge de la conférence, des rencontres B2B ciblées ont été organisées avec des entreprises néerlandaises actives dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie, les infrastructures, l’énergie et le développement durable.



Ces échanges ont permis d’identifier des opportunités concrètes d’investissement et d’esquisser les contours de futurs partenariats gagnant-gagnant.