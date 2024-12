"Montre-moi ton sourire" : Une bande dessinée pour lutter contre le harcèlement scolaire

La bande dessinée "Arinî ibtissâmatak" (Montre-moi ton sourire), qui vise à lutter contre le harcèlement à l'école, vient d'être publiée par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Cette publication s'inscrit dans le cadre des activités du programme "Stop au harcèlement" mené par l'ICESCO dans le but de sensibiliser à l'importance de lutter contre ce phénomène à l'école et à débattre des meilleurs moyens d'y faire face, indique l'organisation dans un communiqué.



Cette publication, éditée en arabe, en anglais et en français dans le cadre des outils pédagogiques inclus dans le programme "Stop au harcèlement", est un guide conçu pour aider les enfants, les enseignants, les cadres pédagogiques et les familles à trouver des solutions pratiques et réalistes pour freiner le harcèlement scolaire et corriger le comportement des harceleurs.

La bande dessinée peut être visualisée et téléchargée via le lien suivant : https://icesco.org/re8r, fait savoir le communiqué.



Cette parution est le couronnement d'une série de concours initiés dans le but de soutenir et promouvoir les capacités artistiques et la créativité des femmes et des jeunes. Un concours a été ainsi lancé pour sélectionner le meilleur scénario pour lutter contre le harcèlement scolaire, qui a été remporté par "Montre-moi ton sourire", de l’autrice Hegra Mahmoud Al-Sawi Ahmed, de la République Arabe d’Egypte.



De même, un concours a été lancé pour créer des illustrations pour l'histoire, remporté par le jeune artiste Badr Rahawi du Maroc, ajoute la même source.

L'ICESCO, par le biais de cette initiative, entend aider à mettre fin à l'harcèlement, tout en renforçant les mécanismes de protection et de résilience des enfants pour leur bien-être et leur santé mentale.