Mohsine Berrada El Azizi élu président régional de la CGEM Marrakech-Safi

M. Mohsine Berrada El Azizi a été élu à l’unanimité président régional de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Marrakech-Safi pour un mandat couvrant la période 2025-2028, à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire et élective de la section, tenue lundi dans la cité Ocre.



Cette assemblée a également été marquée par l’élection de Taoufik Aboudia au poste de vice-président, tandis que le président nouvellement désigné s’est vu confier la mission de nommer les membres du nouveau bureau.



Dans une allocution de circonstance, M. Berrada El Azizi a affirmé que la CGEM Marrakech-Safi s’est imposée comme un acteur central du paysage économique régional, grâce à une démarche fondée sur la création de partenariats solides et la promotion du dialogue entre les secteurs public et privé.



Il a, dans ce sens, mis en avant la volonté de la section régionale à entamer une nouvelle phase placée sous le signe de l’innovation, de l’inclusion et de la proximité, à même de renforcer le rôle du secteur privé dans la dynamique économique de la région.



Passant en revue les grandes lignes du programme d’action du nouveau bureau, M. Berrada El Azizi a indiqué que ce dernier s’articulera autour de douze priorités majeures, traduisant les ambitions portées par cette nouvelle mandature.



Parmi les axes stratégiques identifiés, a-t-il relevé, figurent l’élaboration d’une vision stratégique partagée et le renforcement des synergies avec les institutions régionales, notamment à travers des Partenariats Public-Privé (PPP) permettant d'accélérer les projets structurants, les infrastructures et l'innovation, tout en soutenant les secteurs productifs afin de stimuler une croissance économique forte, durable et inclusive à l'échelle régionale.



Et d'ajouter que le programme d'action mettra également l’accent sur l’accompagnement des entreprises dans leurs processus de transformation et d’innovation, en particulier à travers la digitalisation, la diversification des activités, l’exploitation des opportunités économiques émergentes, tout en encourageant la transition énergétique à travers l'adoption progressive d'énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique des entreprises.



En parallèle, une attention particulière sera portée au renforcement de la compétitivité des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), notamment par la facilitation de leur accès au financement, à la formation et aux opportunités de croissance, en vue de maximiser leur contribution au développement économique régional, a poursuivi M. Berrada El Azizi.



Dans ce sillage, il a fait observer que le programme d'action ambitionne également de développer des partenariats stratégiques avec le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi pour redéfinir les priorités économiques régionales, en adéquation avec les attentes des opérateurs économiques.



Par ailleurs, les travaux de cette assemblée ont été ponctués par la présentation et l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier de l’exercice écoulé, ainsi que par l’examen de plusieurs points relatifs à la gouvernance régionale de la CGEM.