Mohamed Sajid : Toutes les conditions sont réunies pour que les pèlerins marocains accomplissent le rite du Hajj en toute sérénité

Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux pèlerins marocains d'accomplir le rite du Hajj en toute sérénité et dans de bonnes conditions, a assuré le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid, qui conduit la délégation officielle pour le pèlerinage.

L'arrivée des pèlerins marocains, dont le nombre s'élève à environ 32.000 personnes aux Lieux Saints, a pris fin et ces derniers sont d'ores et déjà installés dans les lieux d'hébergement qui leur ont été réservés, a déclaré M. Sajid à la MAP, faisant part de son souci de s'assurer régulièrement de leurs conditions de séjour.

Il a, dans ce sens, fait état de la mobilisation de la délégation officielle pour le pèlerinage en vue d'apporter assistance et soutien aux pèlerins marocains et veiller à ce qu'ils accomplissent leur rite dans les meilleures conditions, en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine. M. Sajid a, en outre, souligné le niveau de coordination et de coopération entre les différentes délégations marocaines : administrative, scientifique et médicale pour être au service des pèlerins marocains et les accompagner tout au long de l'accomplissement du rite du Hajj, tant en ce qui concerne l'encadrement et la sensibilisation qu'au niveau des prestations et des soins médicaux.

Il s'est, par ailleurs, félicité de l'accueil qui a été réservé aux pèlerins marocains et l'intérêt dont ils bénéficient auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, sous la conduite du serviteur des Lieux Saints de l'Islam, outre les services mis en place par les autorités saoudiennes compétentes.

La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage est composée de Aziz Dades, gouverneur attaché à l’Administration centrale du ministère de l’Intérieur, Abderafie Errouihen, juge, président d’une Chambre près la Cour de cassation, directeur des études, de la coopération et de la modernisation au ministère de la justice, Mohamed Belaiche, ambassadeur du Maroc en Libye et du colonel Ahmed Drouz de la Place d’armes de Bouizakarne.

Les autorités saoudiennes ont annoncé, jeudi, la fin de l'arrivée des pèlerins en dehors d'Arabie Saoudite qui sont au nombre de 1,6 million en provenance de de plus de 80 pays.