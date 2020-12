Mohamed Benchaâboun présente aux opérateurs le projet de réforme des EEP

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a présenté aux opérateurs, lors d’un séminaire qu’il a présidé lundi, les grandes lignes du projet de réforme des EEP, en donnant un aperçu sur la future Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi de la performance des EEP.



“Le séminaire a été l’occasion de présenter les grandes lignes du projet de réforme des EEP et de donner un aperçu sur la future Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi de la performance des EEP (missions, périmètre, gouvernance...) et sur les principaux holdings sectoriels proposés dans ce cadre”, a indiqué un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.



Ce conclave a été également une occasion pour la concertation avec les parties prenantes impliquées dans ces deux chantiers structurants et le renforcement de leur adhésion ainsi que pour l’enrichissement des projets de loi afférents à ces chantiers en perspective de leur introduction dans le circuit d’approbation, précise le communiqué.



Lors de son intervention, M. Benchaâboun a rappelé le contexte global des réformes relatives au secteur public suite aux Hautes orientations Royales qui constituent une base solide pour l’implémentation d’un nouveau modèle de gouvernance et de gestion stratégique des EEP et le lancement d’un plan ambitieux de relance économique. “Ce qui appelle une nouvelle approche du portefeuille public en distinguant entre les entreprises publiques ayant le caractère de sociétés anonymes, les établissements publics à caractère commercial qui seront transformés en sociétés anonymes, d’une part, et les établissements publics non commerciaux disposant ou non d’une autonomie financière, d’autre part”, a-t-il dit.



Ont pris part à ce séminaire le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah, le président directeur général du Groupe OCP, Mostafa Terrab, le président du conseil de surveillance de l’Agence spéciale TangerMéditerranée, Fouad Brini, le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, le directeur général de l’Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohammed El Oufir, le président du directoire du Holding d’aménagement Al Omrane, Badre Kanouni, et le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.



Ce séminaire a connu, également, la participation de représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Economie verte et numérique, du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale ainsi que de la Société nationale des autoroutes du Maroc.