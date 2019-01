Mogador se mobilise autour du projet de réhabilitation de l’ancienne Médina

A l’initiative de la province d’Essaouira et du groupe Al Omrane, le Centre culturel de Dar Souiri a abrité vendredi 11 janvier courant une journée de communication autour des projets de réhabilitation de l’ancienne Médina de Mogador, au coût de 300 millions de dirhams, prévus dans le cadre du programme signé devant le Souverain le 22 octobre 2018 à Marrakech.

Adil El Malki, gouverneur d’Essaouira, a saisi cette occasion pour dissiper toute crainte ou suspicion quant au respect des délais et des normes de qualité lors de la mise en œuvre de ces projets. Il a annoncé à cet effet la création d’une commission provinciale chargée du suivi du programme au niveau des études et des travaux.

Cette journée de communication a été marquée par la participation de chercheurs, responsables locaux, élus et acteurs associatifs. Ainsi, Amina Lemghari, professeur universitaire, a, dans une allocution, mis en avant l’histoire de la cité de Mogador. Pour sa part, le directeur du groupe Al Omrane a présenté les détails du programme.

Les participants ont par la suite rejoint les quatre ateliers d’échange prévus lors de cette journée qui a été clôturée par la restitution des recommandations des groupes de travail.

Les participants ont à cet effet appelé à lutter contre l’occupation illégale de l’espace public et la pollution causée par l’anarchie des commerces et des

bazars au cœur de l’ancienne Médina.

La création d’un observatoire local pour le suivi et l’évaluation des travaux de réalisation du programme de réhabilitation de l’ancienne Médina d’Essaouira est l’une des importantes propositions des intervenants qui ont également appelé à l’application rigoureuse des lois de l’urbanisme et de la circulation.