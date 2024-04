Mobilisation tous azimuts pour accueillir les invités du SIAM-2024

A quelques jours du coup d'envoi de l'édition 2024 du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), les autorités publiques de Meknès sont à pied d'œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions cette messe grandiose de l'agriculture nationale et internationale.



A l'approche du jour J, la cité ismaïlienne met les petits plats dans les grands sur tous les plans pour garantir aux visiteurs qui vont y affluer du 22 au 28 un accueil digne de cette manifestation de plus en plus prestigieuse. Au fil des éditions, ce salon est devenu, en effet, un espace unique d’échange et de communication autour de la vision et de la stratégie de développement agricole du Royaume et une occasion idoine de rencontres avec les différents partenaires, aussi bien nationaux qu’internationaux.



Meknès, l'une des quatre cités impériales du Royaume, mise sur le SIAM pour donner un coup de pousse à son activité touristique, le salon étant l'un des vecteurs majeurs d'attrait touristique pour la ville et sa région au vu du grand nombre de visiteurs qui viennent découvrir les nouveautés du secteur, mais aussi des exposants marocains et étrangers habitués, depuis des années, de ce rendez-vous.



Du côté des professionnels du tourisme, hôteliers et restaurateurs en particulier, l'heure est à la mobilisation pour accueillir les visiteurs du salon et les touristes dans de bonnes conditions.



Les représentants des organisations professionnelles du tourisme dans la capitale ismaïlienne s'étaient réunis, récemment, en présence du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, pour une meilleure préparation à ce rendez-vous agricole, qui constitue un acquis pour Meknès et sa région sur les plans économique et touristique.

L'accent a été mis sur le rôle majeur que les professionnels du tourisme se doivent de jouer pour contribuer au succès de cette manifestation.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil préfectoral du tourisme (CPT), Mohammed Amine Bennouna, a souligné l'importance du SIAM en ce sens qu'il constitue le plus grand événement à caractère touristique de la ville, ajoutant que le salon crée une dynamique touristique exceptionnelle au niveau de Meknès et sa région.



Le nombre de visiteurs enregistrés durant la période du SIAM où plus de 900.000 personnes sont attendues cette année, constitue une aubaine pour les différents secteurs socioéconomiques, a-t-il dit.



De son côté, Alaoui Blghiti, trésorier du CPT de Meknès, a indiqué que toutes les mesures ont été prises par les professionnels relevant du Conseil (hôteliers, restaurateurs, guides, agences de voyages) pour garantir que le salon se déroule dans de bonnes conditions, ajoutant que l'ensemble des acteurs du secteur redoublent d'efforts pour réussir ce rendez-vous annuel et capitaliser sur ses retombées économiques pour une relance touristique pérenne.



Organisé annuellement sous le haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM est l’un des plus grands événements agricoles en Afrique et au Moyen-Orient. La 16ème édition connaîtra la participation de l’Espagne en tant qu’invité d’honneur.



Occupant une superficie de plus de 12 hectares, l'événement promet, selon les organisateurs, d'être une expérience enrichissante pour les professionnels et le grand public.

L'édition 2024 connaîtra la participation de près de 70 pays et de 1.500 exposants. Plus de 950.000 visiteurs sont attendus cette année à cette messe de l'agriculture marocaine et internationale. Par ailleurs, plus de 40 conférences et tables rondes seront au programme de ce salon.



La 16ème édition est marquée, notamment, par l'introduction d'un nouveau pôle "agri-digital", illustrant le rôle des technologies digitales au service d’une agriculture plus performante et plus résiliente, l’extension importante du pôle "produits du terroir", valorisant la diversité agricole marocaine et l’introduction du E-ticket pour améliorer les conditions d’accès.