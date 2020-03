Mobilisation pour un bon déroulement de l’état d’urgence sanitaire à Ben M’sik

Une mobilisation tout azimut a été enclenchée dans la préfecture d’arrondissements de Ben M’sik (Casablanca) pour garantir un bon déroulement de l’état d’urgence sanitaire, entré en vigueur vendredi dernier.

Ainsi, le gouverneur de la préfecture, Mohamed Nouchti, a effectué, dimanche, une tournée dans plusieurs quartiers pour superviser la mise en oeuvre des mesures décidées par les autorités publiques, en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette tournée a été l’occasion de rappeler l’absolue nécessité de l’application ferme des consignes relatives à la fermeture des cafés et restaurants, ainsi qu’au respect de l’horaire d’ouverture et de fermeture des commerces liés directement aux besoins vitaux des citoyens.

Les populations de ces quartiers ont globalement suivi les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, en limitant leurs déplacements depuis l’entrée en vigueur de l’ordre de limitation de la circulation.

Lors de cette visite, il a été également constaté que les denrées alimentaires sont disponibles en quantités suffisantes dans les marchés et l’approvisionnement en produits de grande consommation se fait de façon continue et fluide.

Parallèlement, les opérations de désinfection et de stérilisation se sont poursuivies dans différents lieux de la préfecture et se sont concentrées, dimanche, au quartier “Salmia”.

L’état d’urgence sanitaire est perçu par les autorités compétentes comme “seul moyen inévitable” pour garder la propagation du coronavirus sous contrôle.