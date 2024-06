Mobilisation à Casablanca de près de 6000 agents de propreté pour la collecte des déchets pendant l'Aïd Al-Adha

La commune de Casablanca a annoncé, lundi, la mobilisation de près de 6.000 agents de propreté pour la collecte des déchets pendant l'Aïd Al-Adha.



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action à l'échelle de la ville de Casablanca, lancé dans le but de renforcer le programme de collecte des déchets et d'intensifier les efforts de nettoyage et de désinfection. Elle vise également à sensibiliser à l'importance d'adopter des comportements respectueux de l'environnement et de la sécurité sanitaire, assurant ainsi une gestion durable des déchets à l'occasion de l'Aïd Al-Adha.



Dans ce sens, Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la commune de Casablanca, en charge du secteur de l’hygiène, a affirmé, dans une déclaration à la presse, que près de 6000 agents de propreté ont été mobilisés pour un Aïd Al-Adha propre, ainsi que 1.040 engins de gestion des déchets pendant les trois jours de cette fête religieuse.



Il a indiqué que la quantité habituelle de déchets pendant les jours de l'Aïd à Casablanca atteint près de 30.000 tonnes, nécessitant ainsi la mobilisation de toutes les ressources humaines et logistiques et la coopération de tous les acteurs du secteur de la propreté dans la commune, sous la supervision des élus et des autorités locales, en étroite collaboration avec les entreprises concessionnaires.



Pour atteindre cet objectif, M. Afilal a souligné qu'il sera procédé, au niveau des 16 arrondissements relevant de la commune de Casablanca, à la distribution de 120 tonnes de sacs en plastique biodégradables.



Cela sera accompagné, a-t-il ajouté, d'une campagne de sensibilisation pour encourager les citoyens à adopter des comportements écologiquement responsables, en partenariat avec plusieurs associations de la société civile et les équipes des entreprises chargées de la gestion des déchets, en coordination avec les présidents des arrondissements et les autorités locales.



Il a expliqué que le défi de cette année réside dans le contrôle de la situation et la réalisation d'une propreté totale de la ville dans les plus brefs délais, appelant les habitants à coopérer pour réussir cette campagne de sensibilisation, qui se déroule sous le slogan "La propreté de notre Aïd... Le bonheur de notre ville".



Le programme de cette campagne inclut également une "Caravane pour un Aïd Al-Adha propre", ainsi que des affiches et des supports de communication qui incluent des reportages sur l'effort exceptionnel déployé par les agents de propreté pendant la période de l'Aïd Al-Adha.



De son côté, Mohamed Khamas, responsable dans l’une des entreprises de gestion des déchets à Casablanca, a relevé que cette campagne se base sur une évaluation globale des résultats atteints au titre des années précédentes, notant que les quatre dernières années ont connu un grand succès.



Il a précisé que l'opération de cette année pour l'Aïd sera très importante, car elle a été préparée depuis un mois avec la mobilisation d'une flotte de camions qui sera appuyée par un certain nombre de camions loués.



Par ailleurs, la préparation préalable du site de décharge contrôlé de Casablanca a été assurée pour pouvoir accueillir le flux exceptionnel d'engins et de camions de collecte, ainsi que les divers déchets générés durant les jours de fête.



En outre, un programme détaillé a été mis en place pour les équipes de santé, de sécurité, de propreté et d'assainissement de Casablanca, afin de réaliser des interventions spécifiques pour le nettoyage et la désinfection des lieux de prière et des points de vente de bétail. Il a assuré que ces mesures intensives visent à éliminer les nuisances et à prévenir les mauvaises odeurs.



Pour toute urgence, Casablanca Baïa met à la disposition des citoyens le numéro vert gratuit 0800004545, afin de recevoir les plaintes ou de fournir diverses informations concernant la propreté de la ville.