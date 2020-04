Mise en place d’une cellule de crise au consulat du Royaume à Dubaï

Suite à la suspension des vols à destination et en provenance du Royaume du Maroc, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a instruit toutes les missions diplomatiques et consulaires pour l'accompagnement des citoyens marocains se trouvant à l'étranger pour une courte durée pour tourisme, traitement médical ou visites familiales.

En application de ces instructions, le consulat général a procédé à la mise en place d'une cellule de crise avec trois numéros de téléphone entièrement dédiés aux citoyens. Plus de 600 concitoyens ont été inscrits auprès des services consulaires dont une partie a exprimé le souhait d'être prise en charge en raison de l'insuffisance de leurs ressources financières.

Malgré la décision de fermeture des établissements hôteliers, les démarches entreprises par le consulat général ont permis d'assurer l'hébergement d’un nombre important de ces concitoyens avec prise en charge de leur restauration.

Ce consulat a, également, favorablement répondu aux demandes de certains citoyens qui avaient besoin d'un accompagnement médical, et ce, en facilitant leur accès aux cliniques pour effectuer des examens médicaux et obtenir les soins et médicaments nécessaires.

Dans ce contexte, le consulat général à Dubaï tient à remercier les acteurs associatifs marocains pour leur soutien, leur coopération et l’esprit de cohésion, de solidarité et d'attachement à leur pays dont ils ont toujours fait preuve particulièrement en cette conjoncture difficile.

Le consulat maintient le contact avec ces citoyens pour s'assurer de leur état de santé et ne cesse de les exhorter à se conformer aux instructions émises par les autorités sanitaires des Emirats arabes unis pour se protéger de l'épidémie.

Les concitoyens marocains ont exprimé, à leur tour, leurs remerciements et leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, pour la Haute sollicitude envers ses fidèles sujets.